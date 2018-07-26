KTO Başkanı Öztürk, meclis toplantısında gündemi değerlendirdi

KTO’da Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonunda meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda KTO Başkanı Selçuk Öztürk, gündemdeki ekonomik gelişmeler ve oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sözlerine 15 Temmuz hain darbe girişimin ikinci yıl dönümünde şehit olan vatandaşlarımızı anarak başlayan Başkan Öztürk, “15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında binlerce Konyalı hemşehrimizle bir araya gelerek, vatan için canını feda eden şehitlerimizi andık. Bu devlete yapılan hiçbir ihaneti, kalleşliği unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı göstermek için aynı imanla, inançla, vatan aşkıyla meydanı dolduran tüm Konyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Türkiye’nin işgal edilmesi için zemin oluşturma olarak gördüğümüz bu darbe girişiminde 250’den fazla vatan evladımızı şehit verdik. Cenab-ı Allah’tan niyazım bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyleyen Öztürk, “Cumhurbaşkanımızın yemin töreninin ardından açıklanan bakanlar kurulunun göreve başlaması ile resmi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de başlamış oldu. Öncelikle yeni dönemin ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Artık Türkiye parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçmiştir. Özellikle bundan sonra Türkiye’nin gündemi mutlaka çok net bir şekilde ekonomi olmalıdır” diye konuştu.

"Konya Sanayi Envanteri projemiz devam etmektedir"

Başkan Öztürk, toplantıda Meclis üyelerine hitaben, “Türkiye’nin ikinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu ve Konya’nın yeri, “Alacak Sigortası ve İşletmeler İçin Önemi”, “Finansal Okuryazarlık” konularında sunum yaptı. Oda faaliyetlerini değerlendiren Öztürk, “İlimiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere imalat ve ihracat yapan işletmelerin yurt dışında daha fazla tanınırlığını amaçlamaktayız. Bu kapsamda KOP ile birlikte yürüttüğümüz Konya Sanayi Envanteri projemiz devam etmektedir. Konya’daki firma ve ürün bilgileri www.listofcomapany.com adresi altında toplanmıştır. Yurt dışından ürün arayan bir ithalatçı firma listofcomapany.com sitesi sayesinde çok kısa sürede Konya’da istediği firmalara alternatifleriyle birlikte ulaşabilecektir. Site yayın hayatına Türkçe ve İngilizce olarak başlamış olup önümüzdeki dönemde farklı 8 dilde de yayın yapacaktır. Hali hazırda sitede Konya’dan 7 bin firma ve 42 sektör yer almaktadır. Site android ve İOS uygulaması mağazalardan indirilebilinmektedir. Konya Ticaret Odası olarak ilimiz ve bölge ihracatını, ihracatçı firma sayısını ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik dış ticaret konusunda firmalara danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunacak bir merkez kurulmasına yönelik çalışmalarımız başlatmıştık. Yapılan ön hazırlıklar tamamlanmış olup Dış Ticaret Merkezi konusunda MEVKA ile imzaladığımız sözleşme ile projeye start veriyoruz. Merkez önümüzdeki 3-4 ay içerisinde fiili olarak faaliyete başlayacaktır. Merkezde İşletmelerin yurt dışına açılmalarına yardımcı olmak için firmaya özel pazar araştırması yapılarak hedef pazar tespiti, ithalatçı firma istihbaratı, firma bulma adresleriyle, ihaleleri takip etme, ithalat danışmanlığı vermek, Ucuz ham madde tedariki, gümrük bilgisi verilmesi, Mevzuat takibi, bölgeye dış ticaret stratejisi oluşturmak, dış ticaret dil ve istihbarat okulu gibi konularda faaliyet gösterecek. Ayrıca merkezde firmalara danışmanlık hizmetleri sunulacak olup bunlardan bazıları ise gümrük, lojistik, teşvik, bankacılık, muhasebe, vergiler, iadeler, ve uluslararası sorunlar olacaktır" dedi.

"Üyelerimiz ihtiyacı olan eğitimleri düzenlemeye devam ediyoruz"

Başkan Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü: "Konya Ticaret Odası Olarak Android ve IOS uygulamasını hizmete geçirmiş bulunmaktayız. Konya Ticaret Odası Andoid ve IOS uygulaması ile üyelerinin web sayfasında yapabildikleri işlemlerin birçoğunu mobil üzerinde yapma imkanı tanımaktadır. Online hizmetler bölümünden aidat ödemesi, online belge ve üye sorgulaması yapılabilmektedir. Etkinlik takvimi bölümünden ise Konya Ticaret Odasının yapacağı faaliyetleri takip edebilir bu etkinleri kendi takviminize kolayca kayıt edebilme imkanı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra güncel haber ve duyurulara ulaşılacağı gibi mobil uygulama ile gönderilen anlık bildirimlerle üyelerimizin bilgilendirilmesi sağlanılmaktadır. Oda olarak, satıştan satın almaya, üretimden finansa, insan kaynaklarından sosyal medyaya kadar birçok başlıkta üyelerimizin ihtiyacı olan eğitimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Üyelerimize bu hizmeti daha iyi sunabilmek için bu yılın başında KTO Eğitim Akademisini hayata geçirdik. 1. ve 2. dönem olmak üzere iki dönemde, Ocak ayından Aralık ayının sonuna kadar eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizi, yine üyelerimizin çoğunluğunun talebi doğrultusunda hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yapıyoruz. İkinci dönem eğitim programımızı broşür olarak bastırdık ve bu ay dergimizle beraber üyelerimize ileteceğiz. Ayrıca istediğiniz zaman odamız web sitesinde yer alan KTO Eğitim Akademisini tıklayarak eğitim başlıklarına ve içeriklerine erişebilir, aynı zamanda online kayıt yaptırabilirsiniz. İnsana yatırım, geleceğe yatırım anlayışıyla çıktığımız bu yolda, önümüzdeki dönemlerde de eğitim faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.”