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17 Mayıs 2018 10:21

KTO Başkanı Selçuk Öztürk yeniden TOBB başkan yardımcısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk yeniden TOBB başkan yardımcısı

17 Mayıs 2018 10:21

Genel Kurulu’nun ardından M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında oluşan Yönetim Kurulunda Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk yeniden başkan yardımcılığına seçildi.


Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’deki tüm oda ve borsaların seçim sürecinin tamamlanması ile Birlik seçimlerinin gerçekleştirildiği Genel Kurul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Seçimlerin ardından oluşan yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığına seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, 15 Mayıs 2018 tarihinde bir araya gelen yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısında KTO Başkanı Selçuk Öztürk başkan yardımcılğığına seçildi.


KTO ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk yaptığı açıklamada, “TOBB’un 74. Genel Kurulu’nu camiamızın büyüklüğüne yakışır bir şekilde tamamladık. Genel Kurul’da tüm delegelerin desteğini alarak yeniden TOBB Başkanlığına seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ederek yeni dönemin tüm oda ve borsa camiası ve Türk özel sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan ilk toplantıda yeniden Başkan Yardımcılığı görevine seçilmem dolayı da ayrıca tüm yönetim kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. Genel Kurulumuzda desteğini eksik etmeyen Konya, Karaman, Aksaray bölgesi oda ve borsalarımızın Yönetim Kurulu Başkanları şahsında tüm delegelerine, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu’na ve delegelerine, her görevimizde yanımızda olarak her türlü desteğini veren Konya Ticaret Odası’nın Meclisi’ne ve tüm TOBB Delegelesi arkadaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.




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