KTO Karatay, A Plus üniversiteler arasında yerini aldı

Üniversite, “Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu” ve “Öğrenim Deneyim ve Tatminkarlığı” puanlamasında A Plus üniversiteler içerisinde yer aldı.

Her geçen gün yerleşke alanını genişleten, sosyal imkan ve donatılarla öğrencilerin mutluluğunu hedefleyen ve onları iş hayatına hazırlayan KTO Karatay Üniversitesi “Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu” sıralamasında öğrencilerin vermiş oldukları puanlar neticesinde, A Plus değerlendirmesine layık görülerek, öğrenciye vermiş olduğu önemi bu araştırma ile bir kez daha gösterdi.

"Öğrenim deneyim ve Tatminkarlığında A Plus üniversite olmaya hak kazandı"

Öğrencilerine değer veren ve onların talepleri doğrultusunda faaliyetlerini şekillendiren, uzman akademik kadrosu ve modern laboratuvarlarıyla nitelikli mezunlar yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, TÜMA 2018’de, öğrencilerin puanlaması sonucunda “Öğrenim Deneyim ve Tatminkarlığı” kategorisinde de A Plus üniversite olmaya hak kazandı. “İş Hayatına Açılan Kapı” sloganıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren ve öğrencilerinin memnuniyetine de son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, “Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci Memnuniyeti Genel Sıralamasında” 20. sırada yer alarak, 63 vakıf üniversitesi arasında ayrıcalığını korumuş, “Üniversitelerin Genel Memnuniyet Genel Sıralaması’nda” ise 172 üniversite içerisinde 33. olmuştu.

“KTO Karatay dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ye alacaktır”

KTO Karatay’ın başarısından duyduğu gururu dile getirerek üniversitenin emin adımlarla ilerlediğini aktaran KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Gün geçtikçe büyüyen üniversitemiz insana yapılan yatırımı en değerli yatırım olarak görmektedir. Merkezinde daima öğrenci bulunan ve kıstası başarı olan KTO Karatay Üniversitesi, akademik birikimi, geniş burs imkanları, sosyal olanakları ve modern kampüsü ile öğrencilerine her türlü imkanı sunmaya devam etmektedir. Araştırmalar da emeklerimizin bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta ve KTO Karatay ailesini gururlandırmaktadır. Köklü bir eğitim kurumunun devamı olarak öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda üniversitemizin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alacağımıza da inancımız tamdır” diye konuştu.

“Bugün de bölgemize ve ülkemize ışık saçan bir KTO Karatay var”

Üniversitenin yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de bölgemize ve ülkemize ışık saçmaya devam ettiğini belirten KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise “Günümüz dünyasında en büyük güç, eğitimli insan gücüdür. Toplumsal sermayesine önem veren ülkelerdeki gelişim diğer ülkelerin çok daha ötesinde olmaktadır. Kişilerin bireysel refahlarını sağlamanın yolu da eğitimden geçmektedir. Gelişen birey hem kendisine hem de ülkesine daha fazla yarar sağlayacak bir kapasiteye ulaşacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki üniversitelere önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Üniversitemiz, modern ve yeni binaları, şehir merkezine yakınlığı, şehrin tümüne ulaşan toplu ulaşım ağının ortasında yer alması gibi birçok olumlu özelliği bünyesinde barındıran, ülkemizdeki en seçkin vakıf üniversitelerinden biridir. KTO Karatay Üniversitesi olarak araştırmalarla da bu iddiamızı kanıtlamış bulunuyor, KTO Karatay ailesine ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.