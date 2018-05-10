Psikoloji bilimine farkındalık katma, kavram ve konuları daha detaylı bir şekilde anlamlandırma amacı taşıyan Karatay Psikoloji Günleri’nde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzmanların ve akademisyenlerin katılımıyla 43 farklı atölyede çalışmalar gerçekleştiriliyor.

“Konya’nın En Büyük Psikoloji Organizasyonu”

10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi olarak, insana yapılan yatırımı, en değerli yatırım olarak gördüklerini belirtti. Başkan Öztürk, “Sizlerin çalışmaları sonucu ortaya konulan veri ya da bilgiler, yalnızca kendi alanınızı ilgilendirmemekte, eğitim başta olmak üzere siyaset, yönetim, spor, kültür, sanat, üretim gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bugün, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve alanında duayen 47 konuşmacı ile 1000’e yakın uzman, Konya’nın en büyük psikoloji organizasyonu için buradalar. Ülke olarak zengin yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahip olamayabiliriz fakat, bizim en büyük zenginliğimiz inançla azimle çalışan genç nüfusumuz olmalıdır. Sizler, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi gelecek kuşaklara hazırlayan, onlara rehberlik eden, bu kadim milletin ideallerini gerçekleştirmek üzere onları yola revan eden, kişilersiniz. Sizlerin rehberliği eşliğinde, gençlerimizin ülkemize daha çok değer katacağına olan inancımı da belirtmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

"Psikoloji alanına katkılar sunuyoruz"

Hızla gelişen ve değişen dünyada psikoloji biliminin önemine vurgu yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise “Psikoloji alanında çalışan eğitimcilerimizin bizler için önemi çok büyük. Okullarımızla eğitim sistemimiz arasında köprü vazifesi gören psikolojik danışmanlarımız öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmede, onları mesleki açıdan yönlendirmede büyük önem taşıyor. Bizler de birbirini bütünleyen kurumlar olarak KTO Karatay Üniversitesi ile bu bilimsel çalışmayı siz eğitimcilerimizin katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Sempozyumun alana katkı sağlayacağı ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren sizlerin ufkunu açacağına inanarak, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seher Akdeniz ise, Psikoloji Bölümü’nün açıldığı günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri içeresinde yer aldığını aktardı. Akdeniz, “Bilimsel ve sosyal yönden üniversitemizin destekleriyle psikoloji alanına katkılar sunuyoruz. Karatay Psikoloji Günleri’nde de Akılcı Duygusal Terapi, Sistemik Aile Terapisi, Bağımlılık ve Gençlik Problemleri, Çözüm Odaklı Psikoterapi başta olmak üzere daha birçok konuda atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Okul Ortamında Bağlanma” konusunda katılımcılara bilgiler aktaran ünlü psikolog da Prof. Dr. Nebi Sümer de ilk üç yılın kritik dönem olarak adlandırıldığını belirti. Bebeklik döneminin önemine vurgu yapan Sümer, Erken dönemde yaşanan travmaların kalıcı hasarlara yol açabileceğini söyledi.

Alana ilişkin birçok konu ve sorunun yanıt bulacağı Karatay Psikoloji Günleri, 2 gün boyunca KTO Karatay Üniversitesi’nde 43 farklı atölye çalışması ile devam edecek.