KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, "Ticaretin kadim medeniyet eşiklerinden olan Konya, Anadolu Selçukluları Dönemi’nde İpek Yolu tattı üzerinde bulunması dolayısıyla tarihin tüm dönemlerinde adeta ticarette bir kervansaray rolü üstlenmiştir. Geçmişinde coğrafi konumu ve birçok avantajı sayesinde ticaretin en keskin ve işlek noktalarından olmasının yanında günümüzde hala ticaret noktalarının üssü olma konusunda konumunu korumaktadır. Coğrafi olarak konumu gereği erişilebilir olması, Avrupa ve Ortadoğu’ya demiryolu ile erişim imkanı, Konya’da üretilen ürünlerin en kısa zamanda ulaşımını sağlayacak havayoluyla ulaştırma imkanı, hızlı tren ulaşımı, Mersin Limanı’na yakınlığı, Konya’nın artan ihracat kapasitesi, Konya’da yapımına başlanan Kayacık Lojistik Merkezi, Konya’da uluslararası ticaret ve lojistik eğitimi almanın önemini ve farkını bir kez daha otaya koymuştur" dedi.

İhtiyaçları Analiz Eden Mezunlar

Bölge ve ülke ihtiyaçlarını gözeterek akademik yapısını şekillendiren ve bölümler açan KTO Karatay Üniversitesi de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile çağın gereklerini karşılayabilecek lojistik ve uluslararası ticaret alanında uzman, aranan mezunlar yetiştiriyor. Eğitim süreleri boyunca sektör temsilcileri ile de Sektör Danışmanlığı Projesi’yle buluşma fırsatı yakalayan öğrenciler, teorik bilgilerinin yanı sıra 4 yıllık iş tecrübesi elde ediyor, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini yetiştirerek mezun oluyor.

Doğru Bölüm, Doğru Üniversite

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün önemine değinen KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması açısından, lojistik alanındaki yatırımların artması gerekmektedir. Lojistik, dış ticaret hacminin büyümesi ve yabancı sermayenin ülkeye kazandırılmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir. Uluslararası ticaret hacminin artmasına, ülkeler arasındaki sınırların kalkmasına paralel olarak lojistik sektörü son dönemde önem kazandı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik günümüzde dünyadaki en önemli, en büyük ve en dinamik sektörlerden biri haline geldi. Artık mal ve hizmetler dünyanın herhangi bir coğrafyasında tasarlanıp, bir başka coğrafyasında üretilip ve başka bir yerinden talep görüyor. Dolayısıyla mal ve hizmet üreten şirketleri öne çıkaran ve avantajlı hale getiren etken hız ve zamanında teslimat olarak ortaya çıkıyor. Doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda ve kabul edilebilir bir maliyetle müşterilere ulaştırılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

"KTO Karatay Üniversitesi olarak sektörü ve sektörün doğru yönetimini önemsiyoruz"

Öztürk açıklamasının devamında, "Türkiye’deki firmalar artık dış pazarlara daha fazla açılmakta; küresel markalar oluşturarak, stratejik birleşmeler veya satın alımlar gerçekleştirerek gerçek anlamda çokuluslu firmalara dönüşmekte. Bu süreç, küresel rekabetin oluşturduğu risk ve fırsatları değerlendirebilecek, farklı kültürel yapılara uyum sağlayabilecek ve uluslararası pazarlama, finansman ve stratejik konularda karar verip uygulayabilecek uzmanlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bağlamda asıl sermayemiz olan insana yatırım noktasında KTO Karatay Üniversitesi olarak sektörü ve sektörün doğru yönetimini önemsiyoruz. Şehrimize ve ülkemize en üst düzeyde fayda sağlayacak bölümler ile üniversitemizi taçlandırıyoruz. Ahilik geleneğini iş dünyası ve öğrenciler arasında oluşturduğu bağ ile sağlamakta olan KTO Karatay Üniversitesi, mezun olduktan sonra da öğrencilerini Konya’nın geniş olanaklarından yararlandırmak için çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’ne 30 burslu öğrenci alınacak

Yaklaşık 20 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olan Konya Ticaret Odası’nın üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi, yeni dönem Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerini bekliyor. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2018-2019 akademik yılında 30’u burslu olmak üzere toplamda 40 öğrenci alacak.