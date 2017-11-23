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23 Kasım 2017 16:46

KTO Karatay öğrencilerinden “Engelli Çocukların Hakları” etkinliği

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında “Engelli Çocukların Hakları” etkinliği düzenlendi.

KTO Karatay öğrencilerinden “Engelli Çocukların Hakları” etkinliği

23 Kasım 2017 16:46


Çocuk Gelişimi Programı’nda öğrenim gören 130 öğrenci ve programın öğretim elemanları, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nde (SOBE) engelli çocukların haklarına dikkat çeken söyleşi programında buluştu. Otizm konusunda Türkiye’nin en prestijli tesisleri arasında yer alan SOBE’de, otizmli ve engelli çocukların haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda SOBE Eğitim Koordinatörü Psikolog Fatma Güllüoğlu, eğitim programlarıyla ilgili bilgi verdi. Güllüoğlu, “1985 yılında doğan her 2 bin 500 kişiden birine otizm teşhisi konarken bugün bu rakam her 68 bireyden 1 bireye ulaşmış durumda. Ülkemizde 0-18 yaş arasında 350 bin civarında otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Erken teşhis ve eğitim faaliyetleri ile otizmli bireyler %50 oranında topluma kazandırılabiliyor” dedi.


Öğrencilerin hazırladığı video gösterisinin ardından otizmli ve engelli bireylerin hakları konusunda açıklamalar yapıldı. Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen bilgilendirmenin ardından Bölüm Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın tarafından SOBE Koordinatörü Fatma Güllüoğlu’na hediye takdim edildi. Programın düzenlenmesine önemli katkı sağlayan Bölüm Koordinatörü Öğretim Görevlisi Emine Aslan Kılıçoğlu’na ve programın öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Canan Ertürk Keleş ile Öğretim Görevlisi Ayşegül Yıldırım’a katkılarından dolayı teşekkür edildi.


SOBE kurumunda eğitim programlarını yerinde gözlemleyen öğrenciler, söyleşinin ardından kurumdaki kafeteryada kahvaltı yaparak keyifli bir gün geçirdi.




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