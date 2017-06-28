KTO Karatay Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezunlarını verdi

2016-2017 akademik yılında üniversitenin 750 öğrencisi diplomalarını aldı. Öğrenciler törende Selçuklu motiflerinin hakim olduğu mezuniyet kıyafetlerini giydi ve börk taktı.

Anadolu’nun Türk toprakları olarak tescillenmesinden 180 yıl sonra yani 1251 yılında, alpliğin yanına erenliği de koyan Karatay Medresesinin günümüzdeki temsilcisi olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 2016-2017 akademik yılında 750 öğrencisini mezun etmenin coşkusunu yaşayan üniversitede bu yıl, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarını verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade yaptı. KTO Karatay Üniversitesinin Karatay Medresesinden aldığı ilhamla medeniyeti inşa edecek insan kaynağını yetiştirme idealinde olduğunu bildiren Prof. Dr. Sade, “Diplomalarınızı aldınız, bunun meslek hayatınızda birçok kapıyı açacak bir altın anahtar olduğunu unutmayınız. Bilgiye ulaşmayı, derlemeyi, analiz etmeyi öğrendiniz. Bunu sektörel hizmete ve toplumsal faydaya dönüştürecek iradeyi de ortaya koymalısınız. Okulumuzun geçmişten geleceğe idealine uygun olarak milletin değerleri ve kökleri ile bağlarınız, milletimizin geleceğine dair idealleriniz, bir medeniyet inşası ülkünüz olsun” ifadelerini kullandı.

“Mezuniyetten sonra da yanınızdayız”

Karatay Medresesinin Selçuklu ve Osmanlı döneminde sayılı medreselerden olduğunu belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ise “Karatay Medresesinin 95 yıl sonra tekrar eğitime başlaması bir yandan şehrimizin tarihi zenginliğini gün yüzüne çıkarmış, diğer yandan da kültürel ve sosyal birikimi ile yükseköğretim camiasına yeni bir soluk getirmiştir. Türkiye’nin kadim üniversitesi KTO Karatay Üniversitesi mezunu kimliğinizi gururla taşımanızı istiyoruz. Bu kimlik, hayatınızda size birçok kapıyı açacaktır. 20 bin üyesiyle büyük bir ailenin arkanızda olduğunu unutmayın. Sizlerden isteğim, iş hayatınızda çok çalışmanız; kendiniz için, aileniz için, ülkeniz için çok çalışmanız. Çalışma konusunda, iki gününüzün eşit olmamasını düstur edinin. Buradan mezun olarak ilk adımını attığınız mesleklerinizde, en iyisi olmaya gayret gösterin ve kendinizi sürekli geliştirmekten vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesinin kadim bir üniversite olduğunu belirten Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli de, “KTO Karatay Üniversitesi, geçmişten aldığı gücü geleceğe aktaracaktır. Mezun öğrencileri tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Birincilere özel şed kuşağı

Konuşmaların ardından sertifika ve diploma törenine geçildi. Bölüm birincilerine diplomaları Rektör Prof. Dr. Bayram Sade tarafından verildi. Ayrıca Ahilik kültüründe uğraştığı meslek dalında başarılı olan çıraklara bağlanan şed kuşağı, Prof. Dr. Sade tarafından bölüm birincilerine bağlandı. Törende mezunlar adına konuşmayı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birincisi Elif Ünsal yaptı. Çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir yapı olan Ahilik geleneğinin felsefesiyle hareket eden KTO Karatay Üniversitesinin mezuniyet töreninin sonunda, mezunlar Ahilik yemini etti. Kuruluşu 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesinde, mezunlar, görmeye alışık olunan kepleri değil, Selçuklu kültürünü yansıtan börklerini ve taçlarını hep birlikte havaya attı. Tören sonunda misafirlere geleneksel Konya pilavı ikram edildi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli ve Ziya Altunyaldız, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, mütevelli heyeti üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, rektör yardımcıları, oda başkanları, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.