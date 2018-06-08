KTO Karatay Üniversitesi 2017-2018 yılı mezunlarını verdi

Kökleri 1251 yılına dayanan, iş hayatına açılan kapı sloganıyla yoluna emin adımlarla devam eden Öğrenciler törende Selçuklu kültürüne ait olan ve KTO Karatay Üniversitesine özgü börk ve cübbeleri giydi, bölüm birincileri ise şed kuşanarak, mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı. 2017-2018 Akademik Yılının son buluşmasında bin 200 öğrencinin mezuniyet coşkusu ve gururuna, aileleri de ortak oldu.

1251 yılında kurulan Karatay Medresesini 2009 yılında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ismiyle yeniden eğitime açarak kültürel ve sosyal birikimi ile yükseköğretim camiasına yeni bir soluk getiren KTO Karatay Üniversitesi’nde bu yıl 6. dönem mezunlarını vermenin gururu yaşandı. Bin 200 öğrencinin mezuniyet sevincini yaşadığı 2017 - 2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleştirildii. Konya Valisi Yakup Canbolat, adını Karatay Medresesi’nden alan KTO Karatay Üniversitesi mezunlarının tıpkı Osmanlı Devleti’ni kuran ecdadımız gibi aşk ile vatanın hizmet edeceğini vurguladı. AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ise, ülkemizin eğitimde uzun yollar kat ettiğini belirterek, ülkeye nitelikli mezunlar kazandıran KTO Karatay Üniversitesine teşekkür etti.

“8 yüz yıllık bir çınar, KTO Karatay Üniversitesi”

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesinin bilgiye kolay ulaşabilen, hızlı öğrenen, teknolojiyi üreten bir gençliği ülkemize kazandırmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. KTO Karatay Üniversitesinin, Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devletin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna katkı sağlayacak şekilde ideal ve hedefleri olan bir üniversite olduğunu belirten Başkan Öztürk, “Bugün burada yeniden yeşermeye başlayan; köklerini daha da derinlere salan, dallarını tüm milletimize uzatacak kadar büyüten 800 yıllık bir çınarın altındayız. 1251 yılında kurulan Karatay Medresesi’nin KTO Karatay Üniversitesi adı ile yeniden açılarak ve her geçen yıl hedeflerine ilerleyerek Konya’mız, ülkemiz ve tüm milletimiz için çalışan, büyük bir kuruma dönüştüğünü görmekteyiz. Bugün üniversitemizin, 8 asır önce olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve dünyanın en önemli eğitim merkezlerinden biri olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

“Mezunlarımız ilk işlerine iş tecrübeleriyle başlıyorlar”

Başkan Selçuk Öztürk, “Bizim öğrencilerimiz üniversitemize başladıkları günden itibaren hem sınıfta hem sahada oldular. Hem üniversitelerinden hem de özel sektörden danışmanları oldu. Hem teoriyi hem pratiği öğrendiler. Bizim öğrencilerimiz, staj sorunu yaşamıyor, mezun olduktan sonra ilk işlerine iş tecrübeleriyle başlıyor, rakiplerinin bir adım önünde oluyorlar. Buradaki mezun kardeşlerim iş dünyasının beklentilerine göre bütün eğitimleri aldılar. Bu özellik şehrimiz ve ülkemiz için de büyük bir kazançtır” ifadelerini kullandı.

“20 Bin üyesiyle büyük bir aile”

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencileri, eğitimleri boyunca büyük gayret sarf eden ailelerini, akademisyenleri ve üniversite personelini tebrik eden Başkan Öztürk, “KTO Karatay Üniversitesi mezunu kimliğinizi gururla taşımanızı istiyorum. Sizlere gönül rahatlığıyla söyleyeceğim şey; bu kimlik hayatınızda size birçok kapıyı açacaktır. 20 bin üyesiyle büyük bir ailenin her zaman arkanızda, her zaman destekçiniz olduğunu unutmayın. Kıymetli KTO Karataylı kardeşlerim, yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

“Bölge ve ülke ihtiyaçlarına özel programlar KTO Karatay’da”

Üniversitenin gelişimi ve akademik yapısı hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, “KTO Karatay Üniversitesinin ön lisans ve lisans program sayısı 40’a, lisansüstü program sayısı 26’ya ulaşmıştır. Programlar açılırken iş dünyası, Konya, bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınmakta ve özgün programlar ortaya konulmaktadır” dedi. Avrupa Birliği tarafından fonlanacak ‘Akıllı Teknolojiler Tasarım Geliştirme ve Prototipleme Merkezi’ projesinde de uygulama aşamasına gelindiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, KTO Karatay Üniversitesinin çeşitli burslarından yararlanan öğrenci sayısının yüzde 72 olduğunu, bunun yüzde 43’ünün de tam bursa karşılık geldiğini söyledi.

“KTO Karatay Üniversitesi mezunu olmak yolunuzu aydınlatacaktır”

Rektör Prof. Dr. Sade, “Öğrenciyken olduğu gibi, mezun olduktan sonra da yanınızda olan bir Kariyer ve Gelişim Merkezimizin olduğunu bilmelisiniz. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığının, diplomanızın ışığını güçlendirecek, yolunuzu aydınlatacak unsurlar olduğunu unutmayınız” ifadelerini kullandı.

Diplomalarını Rektör Prof. Dr. Bayram Sade’den alan bölüm birincileri ise mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı. Ahilik kültüründe uğraştığı meslek dalında başarılı olan çıraklara bağlanan şed kuşağı da bölüm birincisi öğrencilere bağlanarak, hediyeleri takdim edildi. Üniversiteyi birincilikle bitiren İşletme Bölümü öğrencisi Fatih Halim Say “Emeklerinden ötürü üniversiteme, bölüm hocalarıma ve aileme teşekkür ediyorum” dedi. Sahneye davet edilen öğrenciler, diplomalarını Konya protokolü ve üniversitede görev yapan öğretim üyelerinden aldı. Diploma töreninin ardından ise öğrenciler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Ahilik yemini ile mezun oldular

KTO Karatay Üniversitesinde, mezunlar Selçuklu kültürünü yansıtan börklerini ve cübbeleri giydi. Ahilik Yemini ile birlikte de adını asırlar öncesinden alan üniversitenin bu mezuniyeti, tarihe altın harflerle kazındı. Mezuniyet töreninde, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde eğitimlerini tamamlayarak mezun olan bin 200 öğrenci iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşadı. Tören sonunda davetliler, geleneksel Konya Pilavı ile iftarını açtı.

KTO Karatay Üniversitesi 2017 - 2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Gökpınar, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, İl Jandarma Komutanı J. Albay İsmet Cansaran, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, rektör yardımcıları, il müdürleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.