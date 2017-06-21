KTO Karatay Üniversitesi eğitim camiası ile Ankara’da iftarda buluştu

1251 yılında Anadolu’da ilim ateşini yakan Celaleddin Karatay’ın kurduğu Karatay Medresesi’nin, 21. Yüzyıldaki yansıması olan ve Anadolu medeniyetinin köklü geleneğine sahip KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği iftar programlarında eğitim camiasıyla buluşmaya devam ediyor. Ankara’daki iftar programında eğitim camiasından 200’den fazla katılımcı bir araya geldi.

Programda konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Faruk Şekerci, KTO Karatay Üniversitesi’nin temelleri Ahilik kültürüne yani kardeşliğe dayanan ve Karatay Medresesi’nin ruhunu yansıtmaya çalışan bir vakıf üniversitesi olduğunu belirtti. Şekerci, “Türkiye’nin 71 ilinden gelen 6 bin 300 öğrenci kardeşimizi Konya’da misafir ediyoruz. 43’ü Profesör toplam 300 akademik ve 250 idari personelimizle, KTO Karatay Üniversitesi olarak öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye’de ilklerin üniversitesi”

KTO Karatay Üniversitesi’nin Türkiye’de birçok ilke imza attığını da ifade eden Faruk Şekerci “Türkiye’de ilk kez lisans alanında üniversitemiz tarafından açılan Enerji Yönetimi Bölümü ile ülkemizin dört bir yanında yapımı süren büyük enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de ilk kez KTO Karatay Üniversitesi tarafından açılan İslam Ekonomisi ve Finans bölümü, ülkemizde bu alanda yeni bilgiler üretilmesi ve kalifiye insan kaynağı ihtiyacının karşılanması açısından son derece önemli bir bölüm” diye konuştu.

Katılımcılara, KTO Karatay Üniversitesi tarafından yapımı yürütülen “Direniş Karatay” filmi hakkında da bilgiler veren Şekerci, 2018’de vizyona girecek olan Direniş Karatay, KTO Karatay’ın tarihi misyonunun bir ürünü olduğun aktardı.

Programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Faruk Şekerci, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, akademisyenler ve Ankara’da yaşayan rehber öğretmenler katıldı.