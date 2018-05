KTO Karatay Üniversitesi İsrail’i kınadı

KTO Karatay Üniversitesi Senatosu adına yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden silahsız Filistin halkı üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılarak onlarca Filistinli kardeşimiz şehit edilmiş, binlercesi de yaralanmıştır. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanarak açıkça devlet terörü işlemektedir. Filistin’de yaşanan insanlık dramı, İsrail’in kanlı tarihine her gün yeni bir sayfa olarak eklenmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak, vahşet sergileyen İsrail ve ABD’nin bu vahim kararını Filistinli kardeşlerimizin direniş simgesi olan Nakbe (Felaket) gününün 70. yıldönümüne getirmeleri, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon içerdiğini de gözler önüne sermektedir. Dünyanın gözü önünde, insanların yaşam hakkını elinden alan ve bu olaylara sebebiyet veren ABD ile İsrail’i kınıyor ve lanetliyoruz. Filistin davasını kırmızı çizgi olarak gören ve kendi davası gibi benimseyen Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir. Bilinmesini isteriz ki Filistin davası, milletimizin onurudur. Bu millet de onurunu hiçbir zaman çiğnetmez. KTO Karatay Üniversitesi Senatosu olarak bizler de mazlum Filistin halkının acılarını derinden paylaştığımızı ve tüm koşullar altında yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyor, şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.