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02 Ağustos 2018 14:37

KTO Karatay Üniversitesi tercih günleri başladı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 31 Temmuz-14 Ağustos tarihlerini kapsayan tercih dönemi boyunca Tercih Merkezinde vereceği tercih ve kariyer danışmanlığı hizmetleriyle hem aday öğrencilerin hem de ailelerin doğru karar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

KTO Karatay Üniversitesi tercih günleri başladı

02 Ağustos 2018 14:37


Akademik programlar, eğitim olanakları, burs seçenekleri ile kampüs ve yurt imkanları hakkında adayları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen tercih günlerinde öğrenciler ve aileleri KTO Karatay Üniversitesinde Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere her gün danışmanlık alabilecek. KTO Karatay Üniversitesi Tercih Merkezi’nde, Sosyal Tesisler binası içerisinde, her bölümün akademisyen kadrosu tarafından, üniversite adayı öğrencilere bölümler ve meslekler hakkında detaylı bilgiler veriliyor. KTO Karatay Üniversitesi Tercih Merkezi’ne ek olarak Türkiye’nin 50’ye yakın şehrinde üniversite adayı öğrencilere bilgiler aktararak, destek sağlıyor.



KTO Karatay’dan Tercih Robotu Hizmeti


Üniversite ayrıca Konya’da bulunan alışveriş merkezlerinde uzman kadrosu ile rehberlik, meslek danışmanlığı noktasında öğrencileri bilgilendiriyor. KTO Karatay Üniversitesi http://karatayuniversitesi.osymtercih.com adresinden de aday öğrencilere tercih robotu yardımı ile en doğru şekilde tercih yapmaları konusunda olanak sağlıyor.




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