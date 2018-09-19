KTO Karatay Üniversitesi, yeni hikâyeler yazmak için öğrencilerini bekliyor

2017-2018 akademik yılında 7 bin öğrencisi ile 150'nin üzerinde etkinlik yaparak on binlerce insana ulaşan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yeni akademik yılda da 50 öğrenci topluluğu ve 20'nin üzerinde spor takımı ile yeni üyelerini bekliyor.

Girişimcilikten sosyal sorumluluğa, mühendislikten edebiyata, teknolojiden spora birçok alanda binlerce öğrencisiyle üniversite hayatını zengin kılan KTO Karatay Üniversitesi, akademik birikim kadar önemli olan kişisel gelişim, sosyal faaliyetler ve özgüven kazanmanın da ne kadar önemli olduğunu öğrencilerine her an işliyor.

“KTO Karatay'da okuyan geleceğini dokur”

Akademik anlamda öğrencilerine çalıştay, kongre, sempozyum, panel ve konferanslarla birikim katan KTO Karatay Üniversitesi, poster hazırlayan öğrenci sayısı bakımından da Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri konumunda. “Üniversite bir şekilde okunur; KTO Karatay'da okuyan geleceğini dokur” mottosuyla, öğrencilerini spordan sanata, edebiyattan bilime her alanda hazırlayan KTO Karatay Üniversitesi, konferans salonları, laboratuvarları, sosyal donatı alanları ile de tam bir şehir üniversitesi.

Sporda da KTO Karatay

KTO Karatay Üniversitesi; e-spor, kort tenisi, masa tenisi, futbol, basketbol, hentbol, futsal, tekvando, eskrim ve daha birçok branşta sosyalleşen öğrencileri tarafından Türkiye üniversiteleri arasında 1. lig düzeyinde temsil ediliyor. E-spor alanında geçtiğimiz yıl üniversiteler arası şampiyonada 842 takım arasından ikinci olan KTO Karatay, basketbolda namağlup şampiyon olarak 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı. 2018-2019 akademik yılıyla birlikte, yeni öğrencileri, yeni eğitim alanları, nitelikli projeleriyle yine Türkiye'nin en çok konuşulan ve öğrencisini beşerî ve bilimsel olarak en iyi donatan üniversite olmak konusunda oldukça iddialı görünüyor.