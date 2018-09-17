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KTO Karatay Üniversitesinde ek tercih konferansı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde ek tercih yapmak isteyen öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.


KTO Karatay Üniversitesinde, üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercihlerle ilgili Öğretim Görevlisi ve Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik konferans verdi. Üniversitesinin merkezi derslik binasında gerçekleşen 'Üniversiteli olmak için son çağrı' konulu konferansta öğrencilerin ek tercihte dikkat etmesi gereken hususlara değinen Ali Bozgedik, doğru tercihin tüm yaşamı etkilediğini söyledi. KTO Karatay Üniversitesindeki burs imkanlarına da değinen Bozgedik, veliler ve öğrencilerin sorularını da cevapladı.

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