KTO Karatay Üniversitesinde, kariyer ve gelişim zirvesi

Bu yıl üçüncüsünün düzenlenen, şirketler ile öğrenciler arasında etkili bir köprü olan Kariyer ve Gelişim Zirvesi, 2 gün boyunca yerel ve ulusal birçok firmayı öğrencilerle buluşturacak.

“Yerli ve ulusal firmalar öğrencilerle buluşuyor”

Üniversitenin Kariyer Gelişim Ofisi’nin sektör markalarını güçlendirmek ve nitelikli iş gücüne ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlediği etkinliğin açılışında konuşan KTO Karatay Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, üniversite sanayi iş birliğinin önemine değinerek, işin doğası gereği iş birliğinin olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Bayram Sade, “İş dünyası nitelikli iş gücü bekliyor bizlerden. Kariyer ve Gelişim Zirvesi’nde birçok yerli ve ulusal firmayı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Firmalar bu etkinlikte kendini anlatma imkânı bulurken, öğrencilerimiz akıllarına takılan soruları, merak ettiklerini burada öğrenme fırsatı da buluyor. Üniversite olarak, sanayi üniversite iş birliğine örnek bir üniversiteyiz.300 sektör danışmanımız öğrencilerimize mezun olmadan sektörü tanıtıp o alanda nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlıyor. Etkinliğimizin hayırlı olmasını dileyerek katkı sağlayan kurum ve firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İşverenlerle öğrencileri sanayi ve ticaret dünyasının üniversitesinde buluşturduklarını söyleyen KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Aydoğan ise, “Üniversite olarak bizler de şehrimizin ufkunu açmada öncü bir eğitim kurumu olarak kaliteli ve nitelikli işgücüne yönelik ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de öğrencilerimizin kariyerini oluşturmasında büyük etkileri olduğunu düşündüğümüz 3. Kariyer ve Gelişim Zirvesi’nde bir aradayız. KTO Karatay Üniversitesi olarak sektör markalarını güçlendirmek ve nitelikli iş gücüne ulaşmayı kolaylaştırmak amacı ile iki gün boyunca 30 ulusal ve yerel firmayı üniversitemizde ağırlayacağız. 3. Kariyer ve Gelişim Zirvesi iş isteyenlerle, işverenleri üniversitemizde buluşturan bir fuar. Fuarın bu anlamda önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Namık Köklüsoy da, KTO Karatay Üniversitesi’nin eğitim ve öğretimin yanında öğrencilerin kariyerini planlayan bir üniversite olduğunu vurguladı.

“Tecrübe aktarımı sağlanıyor”

Zirve, katılımcılara iş dünyasını tanıma ve kişisel gelişim imkânı sağlarken bir yandan da kariyer, liderlik ve iş hayatı hakkında deneyimlerini paylaşma CEO ve üst düzey yöneticiler ile buluşma imkânı sağlıyor. Alanında lider isimlerin konuşmalarını gerçekleştireceği Kariyer ve Gelişim Zirvesi’nde, konuşmacının iş hayatındaki tecrübe ve deneyimi, firmaların stratejileri, faaliyet alanları, sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri ile iş hayatında ihtiyaç duyulan nitelikler öğrencilere aktarılacak.