KTO Karatay Üniversitesine yeni bölüm

Geçtiğimiz yıl ’Mütercim Tercümanlık-Arapça Bölümü’nü, bu yılda da şehrin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bölümlerden birisi olan ’Mütercim-Tercümanlık İngilizce Bölümü’nü, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde eğitime açan KTO Karatay Üniversitesi, dil bilinci gelişmiş, çeviriyi yalnızca dil düzeyinde gerçekleşen bir etkinlik olarak değil, kültürlerarası iletişim olarak algılayan çevirmenler yetiştirmeyi hedefliyor. KTO Karatay Üniversitesi ’Mütercim Tercümanlık-İngilizce Bölümü’ yurt dışı tecrübesi olan öğretim üyelerinden oluşan güçlü kadrosuyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 35’i burslu olmak üzere toplamda 50 kişilik kontenjanı ile öğrencilerini bekliyor.

Dünya ülkeleriyle siyasi, ticari, kültürel alanlarda artan ilişkilerin İngilizce ve diğer dillerde tercüman ihtiyacını arttırdığını belirten KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, "Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden bir dile iletilmesini mümkün kılan ve kültürlerarası iletişim aracı olan çeviriye duyulan gereksinim, günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir. Günümüzde, çeviri etkinliğinin ve çevirmenlik mesleğinin toplum ve iş yaşamındaki önemi büyük bir hızla artmaktadır. Üniversitemizin Mütercim-Tercümanlık İngilizce Bölümü gelişen, kendine hedefler koyan şehrimizin ve ülkemizin yeni pazar arayışı sürecinde nitelikli tercüman ihtiyacını giderecektir. Mütercim-Tercümanlık İngilizce Bölümümüzün amacı, söz konusu alanlarda duyulan İngilizce çevirmen ihtiyacını karşılayacak mesleki bilgi ve donanıma sahip çevirmenler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.