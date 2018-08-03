KTO Karatay’da “Hayallerinizi Birlikte Tasarlayalım” konferansı

Aynı zamanda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi de olan dünyaca ünlü Semih Yalman, Hukuk Fakültesi Ömer Halisdemir Amfisi’nde, düzenlenen konferansta üniversite öğrencisi olmaya hazırlanan öğrencilere hayal kurmanın önemini anlattı.

“Kendi hikayenizi yazın”

‘Siz fikirleri tartışan olun´ diyen Yalman, herkesin bir hikayesi olması gerektiğini belirtti. Öğrencilere kendi hikayelerini oluşturmayı öneren Yalman, ilk önce kendilerini iyi tanımaları, neyi yapıp neyi yapamayacaklarını bilmeleri gerektiğini söyledi. Yalman, “Kendinizi tasarlayın, tasarım yapmanız yetmiyor bir de hikayeniz olması lazım. Hikayenizi kendiniz yazın. Öyle bir hikaye yazacaksınız ki karşınızdaki sizi dinleyecek. Neyin var hayatında buna bak, nelerden oluşuyor hayatın. 20 sene sonra ben kendimi şu şekilde görüyorum diyebilmen için onun da bileşenlerini oluşturman gerekiyor. Bunları bugün tasarlaman düşünmem lazım” şeklinde konuştu.

“Burası fırsatların üniversitesi”

Bugüne kadar 2 milyon hayal dinlediğini ve bin 500 hayali gerçekleştirdiklerini ifade eden Semih Yalman, öğrencilere kendinizi hatırlamanıza fırsat verecek üniversiteleri seçin tavsiyesinde bulundu. Semih Yalman “Hayalin yoksa gelecek sana pek gelmeyecek. Hayal kurmazsan birilerinin hayalini yaşamaya devam edersin. Üniversite öğrencisi olmaya aday arkadaşlar sizi hayallerinize yaklaştıracak yerler; akış, ilim, keşif, farkındalık, deneyim, keyif, tanış ve hayal fırsatı veren üniversitelerdir, bunlardan biriside ulvi bir amaçla 1251 yılında Emir Celaleddin Karatay tarafından kurulan Karatay Medresesi’nin devamı olan KTO Karatay Üniversitesi’dir” dedi.

Konferansta 2018-2019 akademik yılında KTO Karatay Üniversitesi’nde “Hayal Kapasitesi Gelişimi” dersi vereceği müjdesini de veren Semih Yalman etkinliği, öğrencilerin soruları ile son buldu.