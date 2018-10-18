KTO Karatay'da “Liderlik, Girişimcilik ve Finans Zirvesi”

KTO Karatay Üniversitesi, Girişimci Liderler Topluluğu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Liderlik, Girişimcilik ve Finans Zirvesi" gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Topluluğu ve KTO Karatay Üniversitesi Girişimci Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen “Liderlik, Girişimcilik ve Finans Zirvesi”, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Büyükyeğen, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak Kutsoy, DEİK-İstanbul-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı, Dedeman Konya Oteli Genel Müdürü Hasan Fahri Bozkurt'un katılımlarıyla KTO Karatay Üniversitesinde gerçekleşti.

“Girişimci gençlerimizi önemsiyoruz”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Üniversitemiz gün geçtikçe kalite standartları çerçevesinde hızla büyümeye devam ediyor. Konya Ticaret Odası'nın üniversitesi olmamız hasebiyle kendimize özgü projeler geliştirebilmekte, girişimci gençlerimize gerekli desteği sağlayabilmekteyiz. Konya Ticaret Odası üyelerinin gücünü girişimcilik konusunda da hep yanımızda hissettik, destek aldık. Üniversitemizde sadece akademik anlamda değer katmıyor, öğrencilerimize katkı sağlayacak her projeye, programa destek sağlıyoruz. Üniversite olarak bilimin ışığında, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı aydınlatma idealinde, iş dünyasının nitelikli insan kaynağını karşılamayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarımız ile de sektörü tanıyan mezunlar yetiştirmeye devam ediyor, “İşte Aranan ve İş Kuran Mezunlar” veriyoruz” dedi.

“Sivil toplum kuruluşlarında yer alın”

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak Kutsoy, kadın istihdamının önemine dikkat çekerek, gençlere kendilerine geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Kutsoy, “Girişimcilik hayatınızın bir köşesinde yer almalı, üniversite sıralarında kendinize kattığınız değerler bir gün size katlanarak geri dönecektir” dedi.

Girişimciliğin her alanda gerçekleştirilebileceğine dikkat çekerek, bunun formülünün cesaret olduğuna vurgu yapan DEİK-İstanbul-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı ise, “Herkesin hedefleri, hayatı, mücadelesi farklı, size kalan bu fırsatları iyi değerlendirmek bu yolda ise başarılı olmanın anahtarı kişisel ilişkileri iyi tutmaktan geçiyor” diye konuştu.

“Ülkemiz beşeri sermaye ile daha ileriye taşınacaktır”

Zirvenin ikinci oturumunda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Büyükeğen, Ahilik ve girişimciliğin temellerine yer verdiği konuşmasında ise, “Ekonominin temel taşı insandır. Türkiye ekonomisinin üzerinde yükseldiği temel direk de girişimci, cesaretli ruhun başarısıdır. Türkiye'nin 21'inci yüzyıldaki geleceği, girişimcilik kapasitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Girişimcilik bir ekonominin yüklemidir. Yeni ürünler ve yenilikçi fikirler girişimcilerin eseridir. Girişimci zihinler bir ülkenin zenginleridir. Bu fikirleri harekete geçirecek tüm yaratıcı fikirleri desteklemeli, yüreklendirmeli ve girişimci zihinler için gerekli ekosistemi oluşturmak için her türlü çabayı birlikte göstermeliyiz. Öyleyse girişimci insanlara daha çok ihtiyacımız var ve bu girişimci insanları da el ele verip burada olduğu gibi üniversitelerimizde, eğitim kurumlarımızda, iş yerlerimizde beraber yetiştirmek durumundayız. Türkiye'yi bulunduğu yerden daha da ileriye taşıyacak olan beşeri sermaye, girişimcilik ruhu ve anlayışıdır” ifadelerine yer verdi.

Liderlik, girişimcilik ve finans konularının ele alındığı zirvede Dedeman Konya Oteli Genel Müdürü Hasan Fahri Bozkurt'un gençlere tavsiyesi ise “Benim hayatta önemli gördüğüm şey, yaşamın bir çarktır olduğudur. Bu çark siz, dişliler ile sizi var eden aileniz ve kazanımlarınızdır” dedi.

Liderlik, Girişimcilik ve Finans Zirvesi katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.