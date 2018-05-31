KTO Karatay’da “Yılın Enleri” ödüllendirildi

Öğrencilerin akademik donanımının yanında sosyal ve kültürel anlamda da gelişimini önemseyen bir yönetim anlayışını benimseyen KTO Karatay Üniversitesi yıl boyunca faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının başarılarını ödüllendirdi. KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde aktif faaliyet gösteren topluluklara, gerçekleştirilen ödül töreni ile teşekkür belgeleri takdim edildi. KTO Karatay Üniversitesi’nde ki programa Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Koruyucu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan ve toplulukların önemine değinen Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, proje ile gelen her öğrencinin yanında olduklarını belirtti. Rektör Sade, “Ekibi ile bir olup bir şeyler üretmeye gayret edinen öğrencilerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimiz topluluklarda aktif olarak hayata bir adım önde başlıyorlar. Bir organizasyonda, bir projede ekip olmayı topluluklarda gerçekleştirdikleri etkinlikler ile öğrenip uygulama fırsatını henüz öğrenciyken yakalamış oluyorlar. Bugün de Sağlık Kültür ve Sportif Faaliyetler Koordinatörlüğü öncülüğünde sosyal, kültürel, mesleki ve sportif alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlemiş ve okulumuzu hem ulusal hem de küresel mecrada en güzel şekliyle temsil etmiş topluluklarımızı ödüllendirmek için burada toplandık. Topluluklarımız, bu yıl sıkı çalışarak nitelikli etkinlikler düzenlemiştir. Öncelikle bu başarıları için kendilerini tebrik ediyor, desteğimizin her daim arkalarında olduğunu bilmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplulukların üniversiteden sonraki hayat için tecrübe edinilebilen alanlar olduğunu aktaran KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Koruyucu, “Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal, teknolojik ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan, faaliyetleri öğrenciler tarafından yürütülüp, üniversitenin akademik ve idari yapısı ile birlikte çalışmalarını sürdüren en dinamik yapılar olmuştur. KTO Karatay Üniversitesinin sayısı her yıl artmakta olan 49 aktif öğrenci topluluğu da gerçekleştirdikleri sosyal aktiviteler ve önemli organizasyonlar ile hem üniversitemizin hem de şehrimizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır” diye konuştu.

Topluluk başkanları da ödül töreninin motivasyon oluşturacağını belirterek verdikleri desteklerden ötürü KTO Karatay Üniversitesi’ne ve akademisyenlere teşekkür etti. Toplulukların ödüllendirildiği ve “Yılın Enleri’nin” belirlendiği tören iftar yemeği ile sona erdi.

KTO Karatay’da Yılın Enleri şu şekilde; Yılın En İyi Çıkış Yapan Topluluğu; Doğa Sporları Topluluğu ve Psikolojik Etkileşim Topluluğu, Yılın En Anlamlı ve Duygusal Etkinliği; Şehitler Ölmez Koreografisi ile Üniaktif İletişim Topluluğu, Sen De Farkında Ol Etkinliği ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Topluluğu, Yılın En Aktif Topluluğu; Siber Güvenlik Araştırma Geliştirme Topluluğu, Tıp Öğrencileri Topluluğu, Genç Yeşilay Topluluğu, Teknogirişim ve İnovasyon Topluluğu, Yılın Etkinliği; Bir Hikayem Var Etkinliği ile Girişimci Liderler Topluluğu, Yılın Projesi Ödülü; Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli Elimden Tutar Mısın Projesiyle Akademik Kültür Topluluğu ve Elektromobil Araç Projesiyle Arge Topluluğu, Yılın Takımı; 842 takım arasında 3. Olan KTO Keel Over Takımı ve Üniversiteler Arası 2. Lig Basketbol Grup Müsabakalarında Namağlup Şampiyon Olan Karatay Basketbol Takımı.