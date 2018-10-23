KTO Karatay'dan eğitimde uluslararasılaşma hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Alabama eyaletinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Alabama Üniversitesi'nden Uluslararası Programlar Dekan Yardımcısı Lisa Pawloski ve Lisansüstü Programlar Dekanı Susan Carvalho, ortak programlar ve iş birliği konularını görüşmek üzere KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade'yi ziyaret etti.

Ziyarette eğitim, uygulama, teknoloji ve bilgi transferini kapsayan projeler konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Gelecek dönemlerde akademik ve bilimsel boyutlarda yürütülebilecek ortak çalışmalar, personel değişimi, çeşitli bilimsel alanlarda bilgi ve deneyim alışverişi planlandı, temelleri ise bu görüşmede atılmış oldu.

Görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Susan Carvalho'ya 1251 yılında kurulan ve KTO Karatay Üniversitesi'nin temellerini oluşturan Karatay Medresesi'ne ait minyatür hediye etti.