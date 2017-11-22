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22 Kasım 2017 16:48

KTO Karatay’dan “Engelli Öğrencilerin Ebeveynleri İçin Aile Eğitim Programı” projesi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hazırlanan ERASMUS+ K2 Yetişkin Eğitiminde Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki “Engelli Öğrencilerin Ebeveynleri İçin Aile Eğitim Programı” Projesi uygulanmaya devam ediyor.

KTO Karatay’dan “Engelli Öğrencilerin Ebeveynleri İçin Aile Eğitim Programı” projesi

22 Kasım 2017 16:48


Genel amacı, engelli çocuk ailelerine yönelik psiko-eğitim olan toplantıya Türkiye Ulusal Ajansı’ndan uzmanlar da izleme çalışmasında bulunmak üzere katıldı. Toplantıya KTO Karatay Üniversitesini temsilen Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüsamettin Erdem ile Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seher Akdeniz katıldı.


Projenin ikinci ulusötesi toplantısı Malta’da; proje ortakları olan Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, KTO Karatay Üniversitesi, Masarykova Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti), IBI Belediyesi (İspanya), SOSU Aarhus Mesleki Eğitim Okulu (Danimarka) ve Paragon Europe Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nden (Malta) yetkililerin katılımı ile gerçekleşti. KTO Karatay Üniversitesi, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ortak ülkelerin hazırlamış olduğu modüllerin sunumu yapılarak eleştiri ve öneriler alındı. Modüllerin pilot uygulaması ülkeler bazında gerçekleştirilecek olup eğitim KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından İspanya’da verilecek.


KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümünde derslerin yanı sıra kişisel gelişime ve mesleği daha kolay öğrenmeye yönelik etkinlikler de belli periyotlarda sürüyor.




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