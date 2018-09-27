KTO Karataylı, doktor adaylarının beyaz önlük heyecanı

KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen ve gelenekselleşen Beyaz Önlük Töreni'nde tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlük giymenin heyecanını yaşadı.

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni'nde konuşan ve fakülte hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, “Hızla büyüyen, nitelikli ve bilimsel gelişmeleri takip eden, laboratuvarları Türkiye'de örnek gösterilen bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Bizler, sizlerin mesleki gelişimi için elimizden gelen her şeyi yapacağız, sizler de alanınızda ki son gelişmeleri takip ederek çağın ihtiyaçları doğrultusunda eğitiminizi şekillendireceksiniz. Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile kısa bir zaman son kurulacak olan Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı ile de araştırmalar yaparak nitelikli mezunlar olmanız için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İnsanı daha iyi şartlarda yaşatmaya adım attığınız bugünde sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"“Beyaz önlüklerinize leke sürdürmeyin”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, üniversiteden donanımlı bir şekilde mezun olmanın önemine vurgu yaparak, “Bu fakülteyi kazanmak kadar tamamlamak da önemli, eğitim hayatınız boyunca sadece alanınızda değil tüm alanlarda kendinizi yetiştirmeniz sizlere yaşamınızda kazanç sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, hoşgörü kenti Konya'da üniversite öğrencisi olmanın önemine değinerek, “İyi birer hekim değil, aynı zamanda iyi bir insan olarak vatanına, milletine, bayrağına saygılı, gittiği yeri bilim saçan hekimler olun” diye konuştu

Törenin öğrenciler kadar kendilerini de heyecanlandırdığını belirten KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neyhan Ergene ise, “Beyaz önlük saflığın, temizliğin, sağlığın, dürüstlüğün simgesidir. Eğitim ve meslek hayatınızda bu önlüğe leke sürdürmemenizi diliyor, başarılarınızdan ötürü sizleri kutluyorum” dedi.

“Doktorluk bir yaşam biçimidir”

Medicana Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Umut Gönülalan ise, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, doktorluğun artık hayatın her anında sorumluluklar yükleyen bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Türk tasavvuf müziği konseri dinletisi gerçekleşti. KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler, beyaz önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenlerin elinden giydi.

Törene, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Okka ile Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Konya Tabipler Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neyhan Ergene, KTO Karatay Üniversitesi Medicana Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Umut Gönülalan, Medicana Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil, protokol üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.