KTO Karataylılar hayaline bir adım daha yaklaşıyor

Dünyanın çözemediği sorunları hayal ile çözebilmek amacıyla harekete geçen Dreamstalk’un kurucusu ve KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Semih Yalman öncülüğündeki ekip, üniversiteleri gezerek öncelikle onlara hayal etmeleri için ilham veriyor. Sonra da hayallerini dinliyor ve imkanları dahilinde gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Sosyal ve Beşeri, Bilimler fakültelerinde de seçmeli ders olarak öğrencilere sunulan Semih Yalman’ın “Kendini Yeniden Tasarla” dersi, bireylerin düşüncelerini gözden geçirip bugüne kadar oluşturduğu görüntünün ötesinde hayali ile kendini yeniden tasarlamasına imkan sağlıyor. Her hafta derse heyecanla hazırlandıklarını belirten KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Ayşe Çakar “Kendini Yeniden Tasarla” dersi ile hayal kurarak bireyin özünü bulduğunu, yaşamın kıymetli bir olgu olduğunu anladık. Her üniversite öğrencisinin alması gereken bir ders kişisel gelişim noktasında bizlere büyük katkıları oldu. Bu dersi aldığım için mutluyum” diye konuştu.

Gün geçtikçe yenilenen iletişim çağında böyle bir dersi alma imkanı buldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini aktaran Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencisi, Behiye İyigönül de üniversiteye ve hocaları Semih Yalman’a teşekkür etti. “Kendini Yeniden Tasarla” dersini ülkedeki tüm üniversite öğrencilerinin alması gerektiğini söyleyen öğrenci İyigönül, hayal gücü eğitiminin, insan düşüncesini değerli kılarak farkındalık da oluşturduğunu aktardı.

2018-2019 akademik yılında da KTO Karataylı öğrencilerin hayallerini zenginleştirecek olan Yalman, gerçekleştirilen programlarla Türkiye’nin adeta hayal haritasını çıkarttığını belirtti.