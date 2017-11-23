KTO Karataylılara Jeotermal Enerji teknik gezi

Gezi, Makine Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinden, bitirme projesi kapsamında “Laboratuvar Ölçekli Organik Rankine Çevrimi Sistemi Analizi, Üretimi ve Test Edilmesi” üzerinde çalışan sekiz öğrencinin ve bitirme projesi danışmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi Şahin ile proje asistanı Araştırma Görevlisi Sadık Ata’nın katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen teknik gezi ile üzerinde çalıştıkları konunun uygulama sahası hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulan öğrenciler, ORC teknolojisinin üç farklı uygulama alanını; Termodinamik, Uygulamalı Termodinamik ve Termik Santraller dersleri ile sahip oldukları teorik bilgiyi pratikle birleştirme imkanına sahip oldular. Sistemin teorik analizi konusunu tamamlayan öğrenciler, teknik gezi ile üzerinde çalışacakları deneysel sistemin tasarımı ve imalatı ile ilgili detaylı bilgi aldı. Öğrenciler, Aydın’da Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük jeotermal santrali olan Efeler Jeotermal Enerji Santralinde, hem jeotermal santralin önemi hakkında hem de üzerinde çalıştıkları ORC teknolojisi hakkında detaylı bilgi aldılar. Ardından da yine Aydın’da yer alan Maren Jeotermal Santralini ziyaret etti. Bu ziyaretlerinde, jeotermal santral sahası içinde yer alan tüm bileşenlerin sahip oldukları sıcaklık, basınç gibi değerlerin izlenebildiği kontrol odalarını inceleme imkanı buldular. Bu kontrol odalarında çalışan mühendislerden, kendi tasarlayacakları sistem bileşenlerinin değerleri konusunda görüş alma imkânına sahip oldular. Aydın’da yer alan iki santralde de çevrimde yer alan iş akışkanının pentan olduğu ve bu akışkanın kullanımının avantaj ve dezavantajlarını öğrendiler. Öğrenciler, teknik gezinin ikinci gününde Denizli’de yer alan Kızıldere II Jeotermal Santrali’ne ziyarette bulundular. Böylece Aydın’da yer alan iki santralden daha farklı bir teknolojiye sahip olan jeotermal santralin çalışma prensibini sahada gördü.

Yapılan teknik gezi ile üç farklı jeotermal enerji santrali ziyaret eden KTO Karataylılar yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjinin yeri ve Türkiye açısından önemi konusunda bilgi sahibi oldu. Ayrıca öğrenciler, teknik gezi kapsamında, Organik Rankine Çevrimi teknolojisinin Jeotermal Santraldeki uygulamasını görüp, sistemin çalışma prensibini, sistemin bileşenleri arasındaki ilişkiyi sahada görme fırsatı da buldu. Bu açıdan, teknik gezi bitirme projesi olarak “Laboratuvar Ölçekli Organik Rankine Çevrimi Sistemi Analizi, Üretimi ve Test Edilmesi” konusu üzerinde çalışan öğrenciler için gezinin son derece faydalı olduğu, üzerinde çalıştıkları deneysel sistem konusunda ilerlemelerine katkı sağlayacağı kaydedili.