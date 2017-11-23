KTO Konya-Mısır İş Formuna ev sahipliği yapacak

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya’nın Afrika pazarında ağırlığını artırmak için çalışmalara devam ediyor. Ocak ayında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Türk-Mısır İş Forumu’nda Türkiye ve Mısırlı iş adamları bir araya geldi. En son 2012 yılında Kahire’de toplanan forumun ardından dört yıl aradan sonra düzenlenen Forumda iki ülke arasında işadamlarının karşılıklı işbirliğini artırmaları için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı. Mısır’da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, 3 Temmuz 2013’te askeri darbe ile devrilmesinin ardından durma noktasına gelen ticari ilişkiler, iki ülke arasında işadamlarının karşılıklı işbirliğiyle yeniden canlandırılmaya çalışılacak. Ocak ayında düzenlenen forumun devamı niteliğinde Konya’da “Konya - Mısır İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri” programı gerçekleştirilecek. Konya Ticaret Odası, MEVKA ve Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) işbirliği ile düzenlenecek olan programa Mısır’dan farklı sektörlerden 70 işadamı katılacak. Konyalı ihracatçılarla Mısırlı işadamlarının ikili iş görüşmeleri kapsamında buluşacağı program çerçevesinde Türkiye ve Mısır arasında ticari ilişkilerde yaşanılan sorunlara çözüm aranacak.

27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak programda Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya ekonomisi hakkında sunum yapacak. Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Atilla Ataseven de Mısır pazarı hakkında katılımcılara bilgi verecek. Açılışından ardından Konyalı ve Mısırlı işadamları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Programa katılmak isteyen Konyalı firmaların, Mısırlı işadamlarının Katılımcı Listesine ve Başvuru Formuna, Konya Ticaret Odası’nın internet adresi www.kto.org.tr’den ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca program hakkında Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğü’nün 221 52 38 no.lu telefonundan detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi.