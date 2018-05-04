KTO’da ’Sporda Alt Ekstremite Yaralanmaları Sempozyumu’

Konya Ticaret Odasında, fizyoterapistler ile fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerine yönelik düzenlenen sempozyumun açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, KTO Karatay Üniversitesi olarak böyle nitelikli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek katılımları ile sempozyuma katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Birol Özkalp ise, KTO Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün üniversitenin en değerli bölümlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bölümün nitelikli çalışmalara öncülük ettiğini söyledi.

Üniversite hakkında bilgiler aktaran KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise, temelleri 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesinin, bilimsel alanda yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdiğini, ’Sporda Alt Ekstremite Yaralanmaları Sempozyumu’nun da tıpkı diğer bilimsel etkinliklerde olduğu gibi spor, sağlık ve fizyoterapi alanına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

“Sporcuyu değerlendirip, tanıyıp spora hazırlayan kişileriz”

Türkiye’de spor fizyoterapisi alanında öncü isimlerden olan Spor Fizyoterapistleri Derneği Kurucusu Prof. Dr. Nevin Ergun, “Fizyoterapistlik mesleğinde, insan sağlığında ve insanın tedavisinde verilen rehabilitasyonda gerçekten çalışan, önemli görevler paylaşan bir mesleğin alanındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle böyle sempozyumlarda bilgilerimizi tazelemek, fikir alışverişinde bulunmak çok faydalı oluyor. Fizyoterapistler olarak sadece yaralanmalarda değil performansın arttırılmasına yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sporcuyu değerlendirip, tanıyıp spora hazırlayan kişileriz. Araştırmaya incelemeye açık bir mesleğe sahibiz; söylemlere değil de bilimsel verilere göre tedavilerimizi şekillendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Uygulama becerisi fizyoterapi alanında başarının anahtarıdır”

’Multidisipliner Yaklaşımın Önemi-Akademisyenlik ve Saha’ alanında katılımcılara sunum yapan Prof. Dr. Gül Baltacı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Baltacı, “Nitelikli bir akademik eğitimin yanında, bilgiyi uygulama becerisi fizyoterapi alanında başarının anahtarıdır. Yolun başında olan insanlar olarak sizlerin alandaki diğer uzmanlardan farklı bir şey yaparak bilginizin üzerine bilgi koymanız gerekmektedir. Yaptığınız işin her noktasını bilmek, tanımak önemli, diğer bir nokta da sporu iyi bilmelisiniz ki sporcuyu tedavi edebilesiniz” dedi.

Sempozyum, Alt Ekstremite Spor Yaralanmalarının Önlenmesinde Anahtar Noktalar, Sporda En Sık Görülen Alt Ekstremite Yaralanmaları, Alt Ekstremite Yaralanmalarına Biyomekanik Bakış ve alanında uzman isimlerin sunumları ile sona erdi.