KTO’nun Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

2013 - 2017 döneminin son meclis toplantısında bir araya gelen meclis üyeleri inşaatı tamamlanan Mesleki Eğitim Merkezi ve Konaklama Merkezi binaları ile Direniş Karatay filminin çekimlerinin yapıldığı platoyu gezdi. Gezinin ardından başlayan meclis toplantısında KTO Başkanı Selçuk Öztürk, görev yaptıkları dönem boynca gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve oda projelerinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Sözlerine, Meclis üyelerine teşekkür ederek başlayan Başkan Öztürk, “Kökü Ahilik geleneğine uzanan, 135 yılı geride bırakan Konya Ticaret Odası’nda sizlerle birlikte bir dönemi başarıyla tamamlamanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayım. Bize bu duyguları yaşatan Cenab-ı Hakka hamdediyorum. Bu dönemin son Meclis toplantısı olması sebebiyle öncelikle; Konya Ticaret Odası Meclisinde, Başkanlık Divanımızda, Komisyonlarımızda ve TOBB Delegeliğinde görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir dönem boyunca fedakârca yönetim kurulumuzda yer alan arkadaşlarımıza da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 2013 yılı Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizin ardından hem üyelerimize hizmet etmek noktasında hem de şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama noktasında projeler üretip bunları hayata geçirdik. Ahiliğin doğru ok menzil alır düsturuyla her zaman doğru olduk; şehrimiz için, ülkemiz için çalıştık. Ülkesinin ve milletinin çıkarlarını kendi şahsi çıkarları üzerinde tutan bir anlayışla hizmet etmeye gayret ettik” dedi.

Konuşmasına “Konya Ticaret Odası 2013-2017 Hizmet Dönemi Faaliyetleri” hakkında sunum yaparak devam eden KTO Başkanı Öztürk, “2013-2017 yılları arasında, dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi krizlere ve ekonomik darboğazlara rağmen bizler, Konya Ticaret Odası olarak, üyelerimiz ve Konya iş dünyası ile birlikte, daha çok çalışıp, daha çok üretip, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam ettik. Bu dört yıllık dönemde, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, Fuar Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere Konya Ticaret Odası’na bağlı tüm kurumlarla bilikte 117 milyon 900 bin TL’lik yatırımı şehrimize kazandırdık. Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi ve Konya Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi projelerimizi de yeni dönemde gerçekleştireceğiz. Konya Ticaret Odası çatısı altında kurulan, Üniversite, Vakıf, Fuar Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi ile bütünleşik bir yapıda Türkiye’de daha önce uygulanmayan bir sistemle kendi ekonomisini ouşturan, kendi teknolojisini ve fikrini üreten bir kurum haline geleceğiz. Oluşturacağımız bu yapı ile şehrimiz beşeri sermayesinin geliştirilmesine ve Konya ekonomisinin ilerlemesine büyük katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk, bugüne kadar verdikleri destekten dolayı Meclis Üyelerine teşekkür ederek, gerçekleştirilecek olan oda seçimlerinin Konya Ticaret Odası camiasına ve Konya’ya hayırlar getirmesi temennisiyle sözlerini tamamladı.

Öztürk’ün ardından söz alan meclis üyeleri hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.