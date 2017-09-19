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19 Eylül 2017 12:37

Küçük Hamza yaşam mücadelesi veriyor

Konya’da oynadığı sırada süs havuzuna düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayata tutunan 2 yaşındaki Hamza yaşam mücadelesi veriyor.

Küçük Hamza yaşam mücadelesi veriyor

19 Eylül 2017 12:37


Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Elmacıoğlu Sokak’ta bulunan bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hamza Öncüer, oynadığı sırada süs havuzuna düştükten sonra ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayata tutunmuştu. Yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen küçük Hamza, acil servis yoğun bakımında tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Hamza’nın ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi umutla beklemeyi sürdürüyor.




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