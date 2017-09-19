Küçük Hamza yaşam mücadelesi veriyor

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Elmacıoğlu Sokak’ta bulunan bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hamza Öncüer, oynadığı sırada süs havuzuna düştükten sonra ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayata tutunmuştu. Yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen küçük Hamza, acil servis yoğun bakımında tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Hamza’nın ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi umutla beklemeyi sürdürüyor.