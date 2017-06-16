Küçük Mehmet sadece ağlayabiliyor

Çeşitli tedavi giderleri devlet tarafından karşılanan çocuğun ailesi çaresizlik içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mehmet Gürbüz, 4 yıl önce gözlerindeki şaşılığın giderilmesi için ameliyat oldu. Ancak asıl sorunlar ameliyat sonrası başladı. Küçük Mehmet fazla narkoza bağlı olarak organlarını kullanamaz hale geldi. Yatağa bağlı vaziyette yaşamaya başlayan Mehmet Gürbüz’ün çeşitli tedavi giderleri devlet tarafından karşılanırken, ailesi çocuğun ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Oğlunun 2013 yılında şaşılık ameliyatı olması gerektiğini belirten baba Hüseyin Gürbüz, ameliyat sonrasında bazı durumlardan çocuğun komplikasyonlar geçirdiğini söyledi. Gürbüz, oğlunun sapasağlamken, yürüyüp, koşup, oynarken şimdi yüzde 90 tüm beyin fonksiyonları ölmüş vaziyette ve yüzde 97 de engelli raporu olduğunu ifade etti.

“Allah razı olsun devletten elinden geleni yaptı”

Yaklaşık 4 yıldır Türkiye’nin birçok ilinde götürmedikleri doktor ve hastane kalmadığını dile getiren Gürbüz, “Allah razı olsun devlet de elinden geleni yaptı her türlü. Çocuğa bakım ücreti bağladılar. Mama raporu çıkarttık, mamasına ücret ödemiyoruz şu anda. Ayda 120 tane maması var. Çünkü yutkunması yok, hiçbir fonksiyonu çalışmadığı için. Gözleri görmüyor, elden tutamıyor, tanıma yok, yürüme yok, oturma yok hiçbir fonksiyonu çalışmıyor sadece ağlıyor” dedi. Hüseyin Gürbüz, şu anda çocuğunu maddi imkansızlıklardan dolayı hiçbir yere götüremediğini ifade ederek, "Sağolsun Sağlık Bakanlığına bu konuyla ilgili başvurular yaptık. Onlar da ellerinden geleni yaptı ama bazı şeyler sınırlı kalıyor işte. Mesela bazı gıdaları var onlar parayla alınıyor. Epilepsi ilaçları, nöbet ilaçları var. Bunların birçoğu devlet tarafından veriliyor ama bazılarını da ücretli almak zorunda kalıyoruz. Çünkü dışarıdan geliyor. Sürekli ağlaması, sızlaması oluyor. Biz 4 yıldır aynı sofraya oturmadık beraberce. Hep ayrı ayrı yemek yedik” şeklinde konuştu.