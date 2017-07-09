Küçük tedbirlerle sıcaktan etkilenmemek mümkün

Dr. Nedim Yılmaz Selçuk, küçük tedbirlerle sıcaktan etkilenmemenin mümkün olduğunu söyledi.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bazı bölgelerde 47-50 dereceye çıktığını belirten Prof. Dr. Selçuk, bazı insanların bu sıcaklıklarda hastalıklara maruz kalmalarının sebeplerini şu şekilde anlattı: “Özellikle, sıcak çarpması diye ifade edebileceğimiz kişinin ölümüne kadar gidebilecek tabloların ortaya çıkması mümkün olabiliyor. Sıcak çarpması bebeklerde, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha fazla görülürken, bu grup risk grubu olarak görülüyor. Risk grupları içerisinde kronik hastalığı olanlar, özellikle şeker, tansiyon, kalp hastalarının dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kişilerin sıcak çarpmasına maruz kalma ihtimalleri daha yüksek. Siroz gibi, akciğer hastalığı gibi, kronik hastalığı olanların mümkün olduğu kadar sıcak havalarda bulunmamaları gerekiyor. Aksi halde vücudun ısı regülasyonunu sağlayan sistemler yeterli çalışmadığı için bu insanların sıcak çarpmasına maruz kalması ve sonuçta ölüme kadar gidebilecek ciddiyette problemler ortaya çıkabilmektedir.”

Özellikle sahil kıyılarında yaşayanların yüksek nem oranına maruz kalmaları durumunda sıcak çarpmasının ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Nedim Yılmaz Selçuk, bu kişilerin de sıcak ortamlarda bulunmamalarını tavsiye etti.

“Terleme sıcak çarpmasını önlüyor”

Sıcak çarpması olaylarında terleme olmadığının altını çizen Prof. Dr. Selçuk, “Terleme ortadan kalkıyor ve vücut ısısı 41 derece üzerine çıkıyor. Hastada nörolojik bir takım bozukluklar meydana gelmeye başlıyor. Kişide istemsiz hareketler, konuşma ve düşüncelerde bozulmalar, kasılmalar ortaya çıkabiliyor. Hastada bütün sistemlerde bozulma meydana geliyor. Sıcak çarpmasıyla, karaciğer yetmezliğine, böbrek yetmezliğine doğru gidiş, hipotansiyon, damar yatağında pıhtılaşmanın artması gibi özetleyebileceğimiz ve sonu ölümle biten ciddi tablolar meydana gelmekte. Kronik hastalığı olanlar veya terlemeyi engelleyici ilaçları kullananlar sıcaktan uzak durmalılar. Bunlar psikiyatri ilaçları, nörolojik hastalıklarda kullanılan ilaçlar ya da bazı kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar olabilir. Bu ilaçlar terlemeyi azaltarak bu hastaların sıcak çarpmasına maruz kalmalarına yol açabilir” diye konuştu.

Normal bireylerin de sıcak çarpmasına maruz kalabileceklerini kaydeden Prof. Dr. Nedim Yılmaz Selçuk, olayın basite alınamayacak kadar ciddi olduğunu söyledi. Nem ve sıcaklığın yüksek olduğu ortamdaki kişilerin, halsizlik, yorgunluk, uyku hali, istemsiz konuşmalar gibi öncesinde olmayan şeyleri kendinde hissettikleri anda hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Selçuk, sıcak çarpmasına karşı ilk etapta aniden içmemek kaydıyla soğuk su içilebileceğini, kıyafetlerin çıkarılabileceğini, buz kalıpları varsa kasık veya koltuk altı bölgelerine koyulabileceğini de hatırlattı.