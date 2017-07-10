Küçükmuhsineliler şenlikte buluştu

düzenlenen şenlikte bir araya geldi.

Çayır mevkisinde gerçekleşen ve Kur-an’ı Kerim okunmasıyla başlayan şenliğin açılışında konuşan Küçükmuhsine Köyü Dernek Başkanı İbrahim Soytürk, bir ve beraber olmak adına düzenlenen programa katılanlara teşekkür etti. Yılda bir kez köylerinde buluştuklarını vurgulayan Soytürk bu sayede hemşehrilerin hasret giderdiğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal’ın da katıldığı programda yarışmalar düzenlendi, yöresel oyunlar oynandı, deveci gösterisi ve Konya Kaşıks Grubu sahne aldı. Yöresel yiyecekler, kökboyasından yapılan halılar ve halı tezgâhı şenlik alanı girişinde sergilendi. Şenliğe katılanlara geleneksel Konya pilavı ikram edildi.