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12 Temmuz 2018 17:33

Kudüs direnişinin sembol ismi Cüneydi: "Hiçbir şekilde korku hissetmedim"

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanarak gözaltına alındığı fotoğrafı ile tüm dünyanın konuştuğu 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El-Cüneydi yaşadıklarını anlattı.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cüneydi:

12 Temmuz 2018 17:33

Cüneydi, gözaltında korku hissetmediğini söyleyerek, "Toprak benim, vatan benim neden korkayım ki?" dedi.


Filistinli Fevzi El-Cüneydi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak geldiği Konya’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti.


Başkan Altay, Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi El-Cüneydi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya’nın tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte her zaman Filistin meselesine duyarlı bir şehir olduğunun altını çizdi.



“En küçüğünden en büyüğüne kadar oradaki herkes bir kahraman”


Başkan Altay, “Filistinli kardeşlerimizin hep yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Gerçekten de Kudüs, anlatılması değil yaşanması gereken bir yer. Önemli olan oradaki kardeşlerimizle bir araya gelmek, onlarla birlikte olduğumuzu ifade edebilmek. Bence oraları ziyaret etmenin önemli bir faydası bu. Biliyoruz ki sizlerin dışarı çıkması çok zor. Ama sizler için dua eden ve kalpleri bir atan ümmet olduğumuzu belirtmemiz için ziyaretlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Ziyaretimizde de gördük ki oradaki herkes birer kahraman ve en küçüğünden en büyüğüne kadar herkse bu mücadelenin içinde. Fevzi El Cüneydi kardeşimiz de gösterdiği kahramanlıkla simgeleşti ama onun bedeninde bütün Filistinlilerin onunla aynı yüreği taşıdığına eminiz” diye konuştu.



“Filistin davasına büyük destek olan Türkiye’ye teşekkür ederim”


Fevzi El Cüneydi de Konya’da olmaktan olduğunu kaydederek, “Davetiniz ve bu güzel ağırlamanız için çok teşekkür ediyorum. Ben El Halil kentindenim. Birçok arkadaşım Türkiye’nin çeşitli kentlerinde okuyor. Filistin davasını savunan ve bunu himaye eden herkesi önemsiyor ve saygı duyuyorum. Bugüne büyük destekleri için Türkiye’ye ve sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Cüneydi öğrencilerle buluştu


Fevzi El-Cüneydi, Konya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesine katılan öğrencilerle de sabah namazında bir araya geldi. Cami cemaati ve öğrencilere Filistin davası hakkında açıklamalarda bulunan Cüneydi, Mescid-i Aksa’nın sadece Filistinliler için değil, tüm Müslümanlar için kutsal bir mekan olduğunu hatırlattı. Cüneydi, ”Burada birlikte aynı safta namaz kıldığımız gibi Mescid-i Aksa’da da birlikte namaz kılmayı diliyorum. Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtulması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor” dedi.


Cüneydi, Konya Büyükşehir Belediyesi Keykavus Bilgehanesi’nde eğitim gören öğrencilerle de buluşarak sohbet etti.



“Toprak benim, vatan benim neden korkayım ki?"


Fevzi El Cüneydi, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığında neler hissettiği ile ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Hiçbir şekilde korku hissetmedim. Neden korkayım ki? Biz zaten her gün bu tarz bir mücadelelerin içerisindeyiz. Her gün bu tür tablolarla karşılaşıyoruz. Ben neden korkmadım biliyor musunuz? Bulunduğum topraklar benim topraklarım ve yurdum. Vatan benim vatanım. Beni tutuklayanlar da işgalciler. Zaten fotoğrafta da kimin ev sahibi olduğu kimin işgalci olduğu görülüyor. Ben tutuklanmışım demek ki ev sahibiyim" diye cevap verdi.




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