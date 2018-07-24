Kuğulu Tabiat Parkı Geliştirme Toplantısı Seydişehir’de yapıldı

Toplantıya Seydişehir İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri, Seydişehir Belediyesi Fen İşleri ve İmar Müdürü katıldı. Kuğulu Parkın 234. tabiat parkı ilan edilmesinin ardından çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kuğulu Parkımızın A tipi tabiat parkı olarak ilan edilmesi ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılması planlanan çalışmalar sunum eşliğinde ele alındı. Kır ve seyir terası, bungalov evler, çadır ve karavan kamp alanları, seyir kulelerinin yapımı projeleri sunum eşliğinde anlatıldı. Çalışmalarımız en kısa zamanda başlayacak" dedi.

Başkan Tutal, Seydişehir’in sembolü olacak 1.7 milyon metrekarelik alanda çalışmaları devam eden Kuğulu Vadisi projesinin maliyetinin yaklaşık 79 milyon lira olduğunu kaydetti.