Bu yıl “Kardeşlik Vakti” temasıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Hz. Mevlana’nın 744’üncü Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus)" programının tanıtım toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla yapıldı. Konya protokolünün de yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Kurtulmuş, hümanist bir ekolün kurucusu gibi gösterilen Hz. Mevlana’ya haksızlık edildiğini dile getirdi. Bakan Kurtulmuş, “Hz. Mevlana’nın görüşleri ve düşünceleri üzerinden Mevlana’yı sanki ayrı bir şeymiş gibi İslam dairesinin dışarısında hümanist bir ekolün temsilcisi ve kurucusuymuş gibi göstermek Mevlana’ya yapılacak en büyük hakaret en büyük haksızlıktır. Hz. Mevlana, İslam geleneğinin tam göbeğinde, İslam inancının en güzel şekilde gelişmesini sağlayan bir Müslüman, bir bilge, bir mürşit ve bir rehber olarak insanlığın karşısında duruyor. Onun İslam dairesi içinde söylemiş olduğu, insanların her birisini yaradılışta eş olarak gören görüşünü maalesef bir takım yanlış hümanistlik görüşlerinin parçası olarak anlatmaya çalışmak haksızlıktır” dedi.

“Konya’daki Şeb-i Arus tek olacak”

Bakan Kurtulmuş, Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinin tek olacağını ve marka haline geleceğini kaydetti. Bakan Kurtulmuş, “Şeb-i Arus törenlerini yaparken bu törenlerin bir şekilde maalesef amacından saptırılmasına ya da bir takım turistlik gösteri haline dönüştürülmesine de gönlümüz razı olmuyor. 3-5 tane üzerine Mevlevi kıyafeti giymiş kişilerin hem de bazı uygunsuz mekanlarda biz sema yapıyoruz diyerek ortaya çıkması Mevlana’yı en çok rencide edici unsurlardan birisidir. Bu anlamda Şeb-i Arus törenlerinin bir şekilde marka haline getirilmesi için süreç tamamlanmıştır. Konya’daki Şeb-i Arus sadece tek Şeb-i Arus töreni olacak. Kültür Bakanlığımızın gözetimi altında gerçekten Mevlevi geleneklerine uygun bir şekilde Şeb-i Arus törenleri sürdürülecektir” diye konuştu.

“Yurt dışına kaçırılan eserleri hafiye gibi izliyoruz”

Bakan Numan Kurtulmuş, yurt dışına kaçırılan eserleri hafiye gibi izlediklerini ve şuanda takip ettikleri 56 eserin bulunduğunu bildirdi. Hukuki süreçlerin kısa sürede sonuçlanmadığını anımsatan Bakan Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Tabiri caizse bir hafiye gibi çalışıyoruz. Şuanda takip ettiğimiz 56 dosyamız var. Farklı ülkelerde bulunan Türkiye’den daha evvel kaçırılmış eserleri hakikaten hafiye gibi izliyoruz. Bu bir hukuki süreç hemen kolaylıkla bir günde alamıyorsunuz. Bu süreçleri takip ediyoruz. Bu süreçlerin sonunda eserlerin bir kısmının Türkiye’ye iade edildiğini biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Herakles Lahidi’nin Türkiye’ye getirilmesini temin ettik. Çok önemli bir lahitti. Yaklaşık 7 yıl süren bir çaba sonucu Türkiye’ye geldi. Antalya’daki müzemizde teşhir edilmeye başlandı ve çok sayıda ziyaretçi görmeye geliyor. Ayrıca 16. yüz yıla ait olan Mustafa Karahisari’nin oğlunun el yazması Kur’an-ı Kerim’i İngiltere’de geçtiğimiz ay bir müzayede edilecekti, bunu Türkiye’den çalınma olduğunu ibraz ederek müzayedenin durdurulmasını sağladık. Şimdi bu eserin de Türkiye’ye getirilmesi için gayret ediyoruz. Bu uzun bir süreç. Ne yazık ki Anadolu’daki kazılarımızın çoğunda belki müzelerimizden çok sayıda eserin yurt dışına kaçırıldığını biliyoruz. İsim vermeyim ama bazı koca koca ülkelerin anlı şanlı müzelerinde sergilenen birçok eserin Türkiye’den çalınarak götürüldüğü de aşikardır. Bunların hepsiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonuç alınabilmesi için ilgili ülkelerin bu süreçler içinde işbirliği halinde olması lazım.”

"Hz. Mevlana’nın emanetini taşıma gayretimiz devam edecek"

Konya Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’in ardından söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hz. Mevlana’nın bıraktığı emaneti taşıma konusunda samimiyetle gayretlerinin süreceğini ifade etti. Başkan Akyürek, “Vuslat yıl dönümü mana ve içerik olarak yeryüzünde yapılan belki en büyük en güçlü kültürel etkinlik. 10 günlük süre içinde binden fazla programın icra ediliyor olması ve bu programların içerik olarak çok güçlü programlar olması bunun bir işareti. Şeb-i Arus törenlerinin dünyanın bir müşterek töreni haline gelmesi yönündeki çalışmalarımız bunlara katkımız artarak devam edecektir. Konya belediyeleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Hz.Mevlana’nın bizlere bıraktığı emaneti taşıma konusunda samimiyetle gayretlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bu yıl düzenlenecek etkinliklerin ana temasının ‘Kardeşlik Vakti’ olarak belirlendiğini hatırlattı. Yarar, bu temanın, “Sen bensin ben de senim işte. Öyleyse nedir bu senlik benlik” özlü sözünden hareketle oluşturulduğunu belirterek, 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında sunum yaptı.