Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 14:15

Kulu Devlet Hastanesinde kurtarma tatbikatı yapıldı

Konya’nın Kulu İlçesi Devlet Hastanesinde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kulu Devlet Hastanesinde kurtarma tatbikatı yapıldı

05 Eylül 2018 14:15


Olası bir yangın veya afet anında kurtarma operasyonunun nasıl olması gerektiği konusunda Kulu Devlet Hastanesinde, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bir tatbikat düzenlendi. Kurtarma tatbikatında itfaiye ekipleri ve hastane personeli ortaklaşa çalıştı. Tatbikatta binanın üst katındaki hastalar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Binanın içerisinde bulunan ve adeta zamanla yarışılarak kurtarılan hasta ve yaralılar ilk yardımın yapılmasının ardından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Tatbikata Kulu İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, hastane müdürü Burhan Çiftçi ve personel katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç