Kulu Devlet Hastanesinde kurtarma tatbikatı yapıldı

Olası bir yangın veya afet anında kurtarma operasyonunun nasıl olması gerektiği konusunda Kulu Devlet Hastanesinde, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bir tatbikat düzenlendi. Kurtarma tatbikatında itfaiye ekipleri ve hastane personeli ortaklaşa çalıştı. Tatbikatta binanın üst katındaki hastalar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Binanın içerisinde bulunan ve adeta zamanla yarışılarak kurtarılan hasta ve yaralılar ilk yardımın yapılmasının ardından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Tatbikata Kulu İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, hastane müdürü Burhan Çiftçi ve personel katıldı.