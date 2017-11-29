Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:11

Kulu doğalgaza kavuşuyor

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu Doğalgaz Boru Hattının yapımı için 26 Aralık’ta ihaleye çıkılacağını söyledi.

Kulu doğalgaza kavuşuyor

29 Kasım 2017 14:11


Kulu’ya doğalgaz getirilmesi için 2013 yılında başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, “Kulu doğalgaz boru hattımız (BOTAŞ) ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, inşallah 26 Aralık 2017 tarihi saat 14:00’te ihaleye çıkacaktır. Kulumuzun doğalgaza kavuşması için desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız ve Konya milletvekillerimize, desteklerini ilk günden bu zamana kadar esirgemeyen Kululu hemşehrilerime teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cihanbeyli İlçemizin de doğalgaz yatırımı çalışmaları başlamış olup yetkililer ile gerekli görüşmeler devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda Cihanbeyli doğalgaz boru hattı ihalesi sürecini de hemşehrilerimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
14
°
C
  • Perşembe
    14°C
  • Cuma
    Sisli
    16°C
  • Cumartesi
    16°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç