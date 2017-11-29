Kulu doğalgaza kavuşuyor

Kulu’ya doğalgaz getirilmesi için 2013 yılında başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, “Kulu doğalgaz boru hattımız (BOTAŞ) ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, inşallah 26 Aralık 2017 tarihi saat 14:00’te ihaleye çıkacaktır. Kulumuzun doğalgaza kavuşması için desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız ve Konya milletvekillerimize, desteklerini ilk günden bu zamana kadar esirgemeyen Kululu hemşehrilerime teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cihanbeyli İlçemizin de doğalgaz yatırımı çalışmaları başlamış olup yetkililer ile gerekli görüşmeler devam etmektedir. İnşallah en kısa zamanda Cihanbeyli doğalgaz boru hattı ihalesi sürecini de hemşehrilerimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.