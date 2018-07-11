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11 Temmuz 2018 15:47

Kulu itfaiyesi bir günde 950 dekar anız yangınına müdahale etti

Konya’nın Kulu ilçesinde itfaiye ekipleri, bir günde 950 hektar anız yangınına müdahale etti.

Kulu itfaiyesi bir günde 950 dekar anız yangınına müdahale etti

11 Temmuz 2018 15:47


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde itfaiye ekipleri, bir günde 4 farklı mahalleden gelen anız yangını ihbarları üzerine harekete geçti. İhbarları değerlendiren itfaiye ekipleri, bir günde 950 hektar alanda çıkan anız yangınını yaptıkları soğutma çalışmalarının ardından söndürdü.


Kulu İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, Karacadağ, Ömeranlı, Tuzkaya ve Değirmenözü mahallerinde 950 hektarlık alanda anız yangına müdahale ettiklerini söyledi. Yangında birçok hayvanın telef olduğunu belirten Karayazı, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyararak, "Çoğu yanan anızlar içerisinde kaplumbağalar, kertenkeleler, kuş yavruları ve diğer canlıların da yanmış olarak göze çarpmaları üzücü olmaktadır. Çiftçilerimizin anız ve otlakları yakmamalarını, içerisinde yaşamakta olan canlıları gözlerinin önüne getirmelerini istiyoruz. Ayrıca anızları yanan tarlaların veriminin düşmesine neden olduklarını da bilmeleri gerekiyor" dedi.




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