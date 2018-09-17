Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan görevine başladı

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı olarak atanan Ali Edip Budan görevine başladı.

Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'ın Eskişehir Çifteler Kaymakamlığına atanmasının ardından yerine Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan atandı. Kaymakam Budan, Hükümet Konağı önünde kendisini bekleyen protokol tarafından karşılandı. Görevine resmen başlayan Kaymakam Budan, kabul ettiği protokol üyeleriyle tanıştı.

Her amir ve müdürün görevine zamanında gelerek, görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kaymakam Budan, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitesini büyüterek görev yapılmasının önemine vurgu yaptı.