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11 Ocak 2017 09:56

Kulu Kaymakamı Arslan, gazetecilerle yemekte bir araya geldi

Kulu Kaymakamı Arslan, gazetecilerle yemekte bir araya geldi

11 Ocak 2017 09:56

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle gazetecilerle yemekte bir araya geldi.
Bir lokantadaki yemeğe, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Yahya Et, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.
Kaymakam Mehmet Uğur Arslan yaptığı konuşmada, demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan medyanın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Arslan, “Bu bilinçle hareket eden gazeteciler halkı bilinçlendirmek için verdiklerin mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Doğru dürüst ve tarafsız olarak kamuoyunu bilgilendiren, halkın doğru haber alma hakkı için her şartta ve tehlikeyi göze alarak mücadele eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
Yemeğe katılan protokol üyeleri de gazetecileri tebrik ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.



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