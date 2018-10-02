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Kulu Kaymakamı Budan, muhtarlarla bir araya geldi

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, ilçedeki muhtarlarla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, ilçedeki muhtarlarla tanışma toplantısında bir araya geldi.


Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, 17 Eylül'de göreve başlamasının ardından ilçede görev yapan muhtarlarla Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda bir araya geldi. Kurum müdür ve amirlerinin de yer aldığı tanışma toplantısında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Budan, ilçede yürütülen çalışmalar ve eksiklikler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplantıda, ilçe belediyesinin 2014-2018 yılları arasında yaptığı yatırım çalışmalarına da yer verildi. Görüşmelerin ardından Kaymakam Budan, toplantıya katılanlarla birlikte öğle yemeği yedi.

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