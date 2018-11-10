Kulu'da 10 Kasım töreni

Konya'nın Kulu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıl dönümünde törenle anıldı.

Atatürk Anıtında düzenlenen törende çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören Cumhuriyet Ortaokulunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası şiir dinletisi, oratoryo, tiyatro gösterisi ve koronun seslendirdiği türkülerin ardından tören sona erdi. Törenlere İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.