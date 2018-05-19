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19 Mayıs 2018 13:33

Kulu’da 19 Mayıs kutlamaları

Konya’nın Kulu ilçesinde, Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinlikler ve törenle kutlandı.

Kulu’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs 2018 13:33


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sultan Ahmet Kaymak’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şehir stadyumunda devam eden programda protokol öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Öğrenciler tarafından Atatürk’ün gençliğe hitabesi, koro tarafından şarkıların okunması, zeybek gösterisi, şiirler okunması, liseler arası 100 metre koşu yarışı, halk oyunlarının sahnelenmesi, ilçe geneli yapılan spor karşılaşmaları etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından kupa ve madalyalarının verilmesiyle devam etti. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.




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