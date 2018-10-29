Kulu'da 29 Ekim kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kulu Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda yapıldı. Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ali Edip Budan yaptı. Program, Kaymakam Budan'ın konuşmasının ardından öğrencilerin hazırlayıp sunduğu çeşitli yöresel oyunlar, şiir, halk müzikleri dinletileriyle sona erdi. Programa, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.