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26 Temmuz 2018 17:34

Kulu’da 38 kişilik hacı kafilesi dualarla uğurlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde Hac farzını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 38 kişilik ilk kafile dualarla uğurlandı.

Kulu’da 38 kişilik hacı kafilesi dualarla uğurlandı

26 Temmuz 2018 17:34


Kulu ilçesinde kutsal topraklara gidecek ilk kafile İlçe Müftüsü İbrahim Karacaoğlu’nun yaptığı duanın ardından uğurlandı. Hacı adaylarının akşam 20.30’da uçakla kutsal topraklara gidecekleri 5 Eylül’de ise geri dönüş yapacakları öğrenildi.


İlçe Müftüsü Karacaoğlan, "2018 yılı Hac kontenjanları Diyanet İşleri Başkanlığımızca Hacca gidecek olan hacı adayımız 38 kişidir. Bunları buradan biraz sonra dua yapılıp minibüslerle göndereceğiz. Yolculukları Medine-i Münevvere olacak. Önce orada bir kaç gün kalacaklar. Birkaç gün kaldıktan sonra görevlerini yerine getirip arkasından bu defa Allah’ın misafiri olarak Medine-i Münevvere’den, Mekkeyi Mükerreme’ye hareket edecektir. Dileğimiz bu yolculukta Allah’a ve Peygamberine yaraşır ve yakışır bir görevi ifa edip sağlıklı ve samimi İhlas üzere kulluklarını yerine getirerek dönüşlerinde annelerinden doğdukları günkü gibi tertemiz dönmüş olurlar. Gitmeyen kardeşlerimize de Rabbim en kısa zamanda hac ibadetini yerine getirmeyi nasip etsin diyorum. Sağlık ve güven içerisinde ibadetlerini yerine getirsinler" dedi.


Uğurlama sırasında haca adayları ve yakınları duygusal anlar yaşadı.




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