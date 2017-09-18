Kulu’da 7 bin 700 öğrenci için ders zili çaldı

Kemaliye Mahallesi Yavuz Selim İlkokulunda yapılan törenle Kulu ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, "Yaz tatili boyunca okul müdürleri ve idarecileriyle 2017-18 yılı için okullarımızı en iyi şekilde eğitim ve öğretime hazırladık. 5. ve 9. sınıflarında eğitim programları yenilendi. Kitaplarımız bakanlık tarafından gönderildi. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kulu genelinde 578 ana sınıfı çocukları var, 108 Suriyeli çocuk okula başladı. 633 öğretmenle 7 bin 700 öğrenciye eğitim ve öğretim vermeye başlayacağız. Hayırlı olsun. Okulumuzda bulunan 4 ayrı sınıfımız Kızılay Kulu Şube Başkanımız Faruk Taner tarafından düzenlendi. Araç ve gereçlerle donatıldı. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ise, yeni okula başlayan öğrencilere çiçek takdim ederek donatılan sınıfları gezip incelemelerde bulundu. Arslan, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve oynanan oyunlarla sona eren programa, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkan Vekili,Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet müdürü Amir Nasuh Talu, Siyasi parti ilçe başkanları, Kızılay Kulu şube Başkanı ,Faruk Taner,Okul müdürleri ve davetliler katıldı.