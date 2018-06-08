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08 Haziran 2018 14:03

Kulu’da 8 bin 73 öğrenci karnelerini aldı

Konya’nın Kulu ilçesinde 8 bin 73 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kulu’da 8 bin 73 öğrenci karnelerini aldı

08 Haziran 2018 14:03


Yusuf Küçükgöl İlkokulunda düzenlenen karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim müdürü Sultan Ahmet Kaymak, tüm öğrencilerin ve eğitimcilerin yaz tatilini huzur içinde geçirmesini diledi. Kaymak, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz idarecilerimiz ve velilerimiz ile birlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde tamamladık. Zihinleri ve bedenleri yorulan çocuklarımız ve eğitimcilerimiz için dinlenme ve sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri yaz tatili bu gün başlıyor. Kıymetli meslektaşlarım çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu sorumluluğun farkında olarak görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ilçe genelinde bir eğitim ve öğretim döneminin daha sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan Okul müdür ve yardımcılarımıza, öğretmenlerimize ve eğitim personellerimize teşekkür ediyorum. Tüm eğitim camiamızın sağlık mutluluk ve huzur içerisinde yaz tatillerini geçirmesini diliyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.


Karne törenine Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve ilçe protokolü katıldı.




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