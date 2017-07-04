Kulu’da arpa ekili alanda yangın

Olay, ilçeye bağlı Köşker Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri ve Şiho Atmaca’ya ait yaklaşık 60 dekarlık arpa ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları farkeden köylüler traktörleriyle yanan alana müdahale ederek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Köşker Mahallesi Muhtarı Fuat Atmaca aynı saatlerde Suyugüzel Mahallesi’nde de yangın çıktığını belirterek, yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.