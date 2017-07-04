Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 18:07

Kulu’da arpa ekili alanda yangın

Konya’nın Kulu ilçesinde yaklaşık 60 dekarlık arpa ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kulu’da arpa ekili alanda yangın

04 Temmuz 2017 18:07


Olay, ilçeye bağlı Köşker Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri ve Şiho Atmaca’ya ait yaklaşık 60 dekarlık arpa ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları farkeden köylüler traktörleriyle yanan alana müdahale ederek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Köşker Mahallesi Muhtarı Fuat Atmaca aynı saatlerde Suyugüzel Mahallesi’nde de yangın çıktığını belirterek, yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini iddia etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!