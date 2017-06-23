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23 Haziran 2017 12:30

Kulu’da bayram öncesi asayiş uygulaması

Konya’nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi jandarma ve polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Kulu’da bayram öncesi asayiş uygulaması

23 Haziran 2017 12:30


Kulu İlçe Jandarma Garnizon komutanlığı ve Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından Ankara-Konya karayolu Kulu girişinde Ramazan Bayramı öncesi huzuru sağlamak için trafik ve asayiş uygulamaları yapıldı. Yapılan trafik kontrollerinde; her türlü olumsuzluklarla ilgili aranan kişiler, trafikte tehlikeli araç sürücüleri hakkında yapılan ihbarlar, araçların evrak ve belge eksiklikleri, şüpheli görünen araç ve araçta bulunan kişilerin GBT sorgulamalarının yapılması amaçlanıyor.




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