Kulu’da bayram öncesi asayiş uygulaması

Kulu İlçe Jandarma Garnizon komutanlığı ve Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından Ankara-Konya karayolu Kulu girişinde Ramazan Bayramı öncesi huzuru sağlamak için trafik ve asayiş uygulamaları yapıldı. Yapılan trafik kontrollerinde; her türlü olumsuzluklarla ilgili aranan kişiler, trafikte tehlikeli araç sürücüleri hakkında yapılan ihbarlar, araçların evrak ve belge eksiklikleri, şüpheli görünen araç ve araçta bulunan kişilerin GBT sorgulamalarının yapılması amaçlanıyor.