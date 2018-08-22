Kulu’da bayramlaşma programı

Kulu’da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program Kaymakam Mehmet Uğur Arslan’ın ziyaret edilmesiyle başladı. Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ile bayramlaştıktan sonra belediye, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret etti. Protokol üyeleri ziyaretler kapsamında jandarma ve polis personeli ile belediye çalışanlarının bayramını kutladı.