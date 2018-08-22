Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 16:06

Kulu’da bayramlaşma programı

Konya’nın Kulu ilçesinde protokol üyeleri Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Kulu’da bayramlaşma programı

22 Ağustos 2018 16:06


Kulu’da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program Kaymakam Mehmet Uğur Arslan’ın ziyaret edilmesiyle başladı. Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ile bayramlaştıktan sonra belediye, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret etti. Protokol üyeleri ziyaretler kapsamında jandarma ve polis personeli ile belediye çalışanlarının bayramını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç