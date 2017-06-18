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18 Haziran 2017 10:55

Kulu’da bin 300 dekarlık alanda silaj mısırı kontrolü

Konya’nın Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesinde bin 300 dekarlık alana ekilmiş olan silaj mısırı incelenerek kontrolleri yapıldı.

Kulu’da bin 300 dekarlık alanda silaj mısırı kontrolü

18 Haziran 2017 10:55


Kozanlı Mahallesi’nde üreticilere ait olan bin 300 dekarlık alanda bulunan silaj mısırı tarlasında, mısırın ne kadar sıklıkla, seyreklik ve topraktan çıkış kalitesini öğrenmek amacıyla incelemede bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Karpuz, mısır tarlasında yapılan kontrollerde, yetkililer ve diğer üreticilerle birlikte silaj mısırın kontrolünü yaptıklarını belirterek, "Silaj mısırın yapılacak olan hasattaki veriminin artırılması için ekilmesi, biçilmesi ve sulanması konularında takiplerin yapılarak hasatta bol verim alınması konuları görüşüldü. Kontrollerde dekar başına 12 ile 14 ton arasında verim bekleniyor" dedi.




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