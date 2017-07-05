Kulu’da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi

Kulu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Kozanlı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binasında büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, “Çiftçiler tarafından yetiştirilmekte olan küçük ölçekli büyükbaş hayvancılıkla ilgili barınakları olan ahır rehabilitasyonu ve gübre yönetimi konularında daha sağlıklı üretimin yapılabilmesi için, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

Toplantıya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Cengiz Karpuz ve büyükbaş hayvan sahipleri olan kooperatif üyeleri katıldı.